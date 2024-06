Hónapok óta tart a milliárdos pár esküvője - mutatjuk az elképesztő pénzszórást

A körút utolsó napját a pár és a vendégek Portofinóban töltötték, ahol a főteret egy piaccá alakították. Ennek megszervezéséhez, a híres Vincenzo Dascaniót kérték meg. Az utolsó bulira, Radhika egy Yves Saint Laurent for Dior ruhát választott. Ezúttal pedig Andrea Bocelli lépett fel, és a Can't Help Falling in Love című klasszikus dalt énekelte.

A körúton nemcsak az említett sztárok vettek részt, hanem ott volt Adam Sandler színész, valamint Ananya Panday, Suhana Khan, Shanaya Kapoor, Sara Ali Khan, Manushi Chhillar, Shah Rukh Khan és Guru Randhawa bollywoodi sztárok is - írja a DailyMail.