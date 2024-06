Fontos bejelentést tett az OTP, erről mindenkinek tudnia kell

A bank a digitális fejlesztésekhez kötődő szolgáltatás változások kapcsán tette közzé, hogy 2024. június 30-án, azaz június utolsó napján (vasárnap) előre tervezett bankszünnapot tart.

Tájékoztatásuk szerint fejlesztési okból 2024. június 30-án 12:00 órától 23:59 óráig, a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek. Ezek tételesen az alábbiak:

ingatlan- és jelzáloghitel,

személyi kölcsön,

babaváró kölcsön,

áruhitel,

hitelkártya,

folyószámlahitel.

A bank a tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozza nyilvánosságra.

Ahogy az Origo arról beszámolt, a hazai nagybankok közül nemrég az Ersténél volt bankszünnap. Az Erste rendszerfejlesztése a pénzintézet több szolgáltatását érintette.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock

Mi a bankszünnap?

Bár az OTP egyes szolgáltatásainak átmeneti, előre bejelentett leállítása nem jelenti a teljes bank működésének szünetét, jogszabályi előírások miatt azonban azt mégis így kell hívni.

Bankszünnap az, ha a bank egy munkanapra vonatkozóan előre meghirdeti, hogy aznap nem, vagy csak korlátozottan nyújt banki szolgáltatásokat az ügyfeleknek. A törvény szerint egy hitelintézet –minden szolgáltatása vagy akár csak egyes résztevékenységeit illetően – előzetesen megtervezett módon tarthat ilyet,

2022. júliusától pedig csak akkor lesz erre lehetősége, ha ennek feltételeit üzletszabályzatában, illetve az ügyfelekkel kötött szerződésében előzetesen meghatározta.

Korábban a hitelintézet köteles volt a bankfelügyeletnek bejelenteni, valamint legalább 15 nappal korábban legalább két országos napilapban meghirdetni, hogy bankszünnapot tart. 2022. július elejétől a 15 napos határidő, illetve a napilapban történő meghirdetés helyett legalább 30 nappal korábban, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében és az internetes honlapján kell előre meghirdetnie a bankszünnapot a hitelintézetnek, emellett tájékoztatnia is kell majd az érintett ügyfeleit a velük kötött szerződésekben meghatározott közvetlen módon – és nem utolsósorban a felügyeletnek is be kell jelentenie azt.