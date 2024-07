Az agyontetovált bombázó az intim tetoválás után a feneke belsejére is kért valamit - videó

Becky Holt testén gyakorlatilag nincs olyan pont, ahol ne lenne tetoválás. És ez szó szerint igaz. A pornómodell, a legintimebb helyekre is tetováltat.

A 36 éves nő, akit Nagy-Britannia legtöbbet tetovált nőjeként emlegetnek, azután vált híressé, hogy 35 000 fontot (több, mint 16 millió forintot) fizetett már ki, hogy testének 95%-át a tetoválások borítsák.

Ezek közül több színes, és rá van írva, volt barátja neve az ágyékára, igaz, ezt azóta letakartatta.

Ahogy már írtuk, valóban a legintimebb helyeit is tetováltatta. Még 2022-ben csináltatott egy koponyamintát a szeméremajkaira.

A modell most a feneke belsejét is tetováltatott, majd azzal viccelődött, hogy még a feneke belsejében is van tetoválás. Természetesen erről is készült videó.

A legfontosabb tippjeim ennek a területnek a tetoválásához 1. Ne hordj egy ideig tangát, dörzsölődik. 2. Ne ülj le. Csípni fog. 3. Ne menj wc-re. Ezt leszámítva te jó lesz.

Az egyik követője a videó alá csak annyit írt: "Ouchhhh!"

Egy másik pedig azzal viccelődött: "Isten szerelméért ne szellents",

és akadt, aki ezt írta: "Bátor nő vagy!"

Egy újabb kommentelő pedig ezt: "Rettegek attól a belső résztől, amiről azt hittem, hogy rosszak az arcok, de készülök arra, hogy mikor érek oda."

A OnlyFans-modell azt is bejelentette, hogy kilép a felnőttiparból, és más karrierbe kezd. Mindezt azért, mert, ahogy mondja, gyűlölte magát.

Azt mondta, sírva fakadt, amikor megpróbált szexi tartalmat készíteni, miután szülés után szorongással és önbizalomhiánnyal küszködött. Igaz, így is 13 évet töltött a pornó világában - írja a Dailystar.

Korában egy másik tetovált bombázóról, a 29 éves Amber Luke-ról is írtunk, akit a legtöbben csak Sárkánylányként emlegetnek, a rengeteg tetoválása miatt.

A beavatkozások összesen 280 ezer dollárba (közel 98 millió forintba) kerültek, de ő sem bánta meg, sem a kifizetett pénzt, sem magukat a tetoválásokat.