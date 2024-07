Az Európa-bajnokság döntője miatt hamarabb zárnak be ezek az üzletek

Megerősítette a brit Tesco, hogy egyes üzleteik a szokottnál korábban zárnak majd be vasárnap amiatt, mert az angol válogatott játssza az idei foci-Eb döntőjét Spanyolország ellen.

A döntő közép-európai idő szerint 21 órakor kezdődik, ám fontos megjegyezni, hogy Angliában akkor még csak 20 óra lesz.

A legnagyobb brit kiskereskedő közlése szerint Express-típusú üzleteik helyi idő szerint 19.30-kor zárnak majd aznap, a szokott 22 vagy 23 óra helyett, így a dolgozóik is nézhetik a döntőt

– írja a Retail Gazette.

A vállalat nagyobb üzletei szintén bezárnak azelőtt, hogy a mérkőzés elkezdődne.

Képünk illusztráció

Fotó: AFP PHOTO/Leon Neal

A cég felhívta a figyelmet arra is, hogy döntésüknek területi hatálya van. A július 14-i korábbi boltzár csak Angliában érvényes. A Wales, Skócia és Észak-Írország területén működő üzleteik a szokott nyitvatartás szerint működnek majd a bajnokság döntőjének napján is. Ugyancsak változatlanul működik az online rendelés is vasárnap, és nincs változás a kiszállítási időkben sem.

A Tesco valamennyi boltja az egyébként szokott időpontban nyit ki vasárnap reggel.

A sportesemény miatti korábbra hozott boltzárási időpont nem példa nélküli. 2022-ben az Iceland nevű kiskereskedelmi lánc döntött hasonlóan. Akkor a cég üzletei egész vasárnap zárva maradtak, így ünnepelve azt, hogy az angol női futball válogatott a döntőbe jutott.

A Tesco továbbra is a legnagyobb brit kiskereskedelmi lánc, miközben folyamatosan válaszolnia kell a hagyományos versenytársai, valamint a német hátterű diszkontláncok, a Lidl és az Aldi jelentette kihívásokra is. Miként az Origo arról beszámolt, a Tesco nemrég elvesztett egy védjegyvitát a Lidllel szemben, miután a bíróság a diszkontláncnak adott igazat abban a kérdésben, miszerint a Tesco kék-sárga emblémája túlságosan hasonlít a Lidl céglogójára. A Tesco nem sokkal ezt követően bejelentette újdonságait a brit Clubcard-programban. A több millió vásárlót érintő újdonságnak érdekességét az adja, hogy a legnagyobb brit kiskereskedelmi vállalat az Eagle Eye nevű mesterséges intelligencia megoldással együttműködve dolgozza ki a vevőknek szóló ajánlatokat.