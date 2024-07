A Lui Vutyontól a Madaras Teszkóig - nem! Igazából így kell helyesen kiejteni ezeket

Az már régóta közismert, hogy a Nike márkát Nájkinak kell ejteni, ám van jó néhány olyan márkanév, amelyek kiejtésére többféle változat is létezik Magyarországon, de az is előfordul, hogy ezek egyike sem helyes. Az elmúlt években, évtizedekben több "magyaros" verzió született egyes márkanevek kiejtésére, ilyen például a Lui Vutyon (Louis Vuitton) vagy az Ósön (Auchan). Ebben a kérdésben igyekszünk most rendet tenni.

A világ legnagyobb szókiejtő portálját hívtuk segítségül ahhoz, hogy megfejtsük, hogyan kell helyesen kimondani ezeket a néhol egészen nyelvtörő elnevezéseket. Emellett a legviccesebb magyar kiejtésekből is szemezgettünk. 1. a márka neve: H&M (divat) 2. ahogy mi magyarok ejtjük/a legviccesebb magyar kiejtés: háendem/háundem 3. ahogy a Forvo szerint ejteni kell: hó-o-em/ejdzsenem A vállalat 1947-ben jött létre a svédországi Västeråsban, Erling Persson vezetésével, Hennes néven. Kezdetben csak női ruhákat forgalmaztak, majd 1968-ban Persson megszerezték a Mauritz Widforrs nevű vadászati ruházatot értékesítő vállalatot, amely teljesen beleolvadt az alapító régi vállalatába és így lett a cég neve Hennes & Mauritz, azaz H&M. Svédországi alapítású a H&M ruházati üzletlánc

Fotó: Ritzau Scanpix via AFP 1. a márka neve: Gauloises (cigaretta) 2. ahogy mi magyarok ejtjük/a legviccesebb magyar kiejtés: goloáz/golojzis 3. ahogy a Forvo szerint ejteni kell: guluáz A Gauloises francia cigarettamárka 1910-ben született meg, az Altadis nevű vállalat bejegyeztetett védjegye. A francia öntudat egyik jelképe, csakúgy, mint a bordeaux-i bor vagy a svájcisapka Lapozzon, újabb márkák jönnek, amelyek helyes kiejtése talán kevésbé közismert!

