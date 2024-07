Lázár János bejelentette, milyen állami beruházások indulnak el

Az állam jelenleg mintegy 600 milliárdnyi útdíjat szed be, ami meg fog duplázódni 1000-1200 milliárdra. Mintél több a gyorsforgalmi út, annál többet kes rajta az állam. Magyarország kulcsállam a közlekedésben, hiszen a Nyugat-Kelet tengelyen helyezkedik el, ezért érdemes invesztálni az útépítésbe.

Azt is bejelentette, hogy biztosan fel fogják újítani a magyar vasúti pályákat. Most a 6000 kilométernyi hálózatból körülbelül 3000-3500 kilométer hosszan sebességkorlátozás van érvényben.

Európai befektetési bankokkal tárgyalunk, hogy hitelt veszünk fel és a következő négy évben több milliárd eurót fordítunk a vasúti pálya felújítására

– jelentette be. Ezt azért teszik, hogy felszámolják a késéseket.

De magasépítéseket is beharangozott. Azt mondta, hogy minden ciklusban indítanak hídépítést és így van ez most is. Egy új híd megépítését meg fogják kezdeni, várhatóan Mohácsnál, de több átkelő is napirenden van. Végezetül azt is jelezte, hogy szimbolikus projekteket is megkezdnek. Kiemelte a Pázmány-campust, amely értéke 250-300 milliárd forint. A katolikus egyetem új központja 50 ezer négyzetméteren jön létre Budapesten. Hasonló közcélú fejlesztések lesznek, ezek között tornacsarnokokat és kórházfelújításokat említett.

Újjá építik Debrecent

A megfontolás, hogy kevesebb pénzből jobban kell építeni. Ez az idén még nem, de 2025 második felében, 2026 egészében pedig elstartol: akkor biztosan jelentős út, vasút és műtárgy építések lesznek. A magyarországi 800 híd jelentős része felújításra szorul és Lázár János azt is mondta, hogy a középületfejlesztések veszik kezdetüket 175 járás központjában.

Külön az építőipari vállalkozók figyelmébe ajánlotta Debrecent és Szegedet. Úgy fogalmazott, hogy

Debrecen újjáépítése zajlik, amit egy gigantikus ipari fejlesztés tesz lehetővé.

Húszezer új munkahely jön létre, a következő években a lakosság 60 ezerrel ugorhat meg. Szeged a BYD megjelenésével hasonló út előtt el.

A következő három-négy évben nagy pörgés lesz, Budapesten kívül is van élet

– tette hozzá.