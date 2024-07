Alig keres pénzt új, perverz karrierjével Lilly Allen

Bár a 39 éves énekesnő jelenleg boldog házasságban él, lázadó és kalandor énjét nem tudja elnyomni magában, és úgy tűnik, nem is szeretné.

Nemrég létrehozta saját OnlyFans-fiókját, ahová lábairól tölt fel erotikus fotókat.

Mindez azzal kezdődött, hogy kozmetikusa viccelődni kezdett vele, miszerint sok pénzt kereshetne azzal, ha erotikus lábfotóit árulná az interneten, megvillantva frissen lakkozott lábkörmeit. Lilynek pedig több sem kellett, regisztrált az OnlyFans-oldalon.

Lily 1 hét alatt több mint 200 lájkot kapott, azonban egyelőre még csak 8 fontot keresett képeivel.

Eddig azonban nagyon lelkes.

Fotó: AFP

Mind az Istagramon, mind pedig saját"Miss me" nevű podcastjában beszámolt új karrierjéről.

Amikor pedig munkatársa és legjobb barátnője, Miquita Oliver megkérdezte tőle, hogy otthagyná-e eredeti szakmáját az OnlyFans-karrierért cserébe, Lily azt válaszolta, hogy igen.

Persze, csak ha anyagilag is megérné.

A korábban alkoholizmusa miatt is hírhedtté vált énekesnő

egy hónapja azt is elárulta, hogy mielőtt nem ismerte férjét, David Harbourt, ritka pillanat volt az életében, ha józanul szexelt.

Ma már azért ez gyakrabban előfordul.

Egyre többen váltanak mostanában OnlyFans-karrierre, nemcsak sztárok és hírességek, de civil foglalkozású emberek, például tanárnők, irodisták, de akár főállású anyukák is. Vannak, akik egyfajta mellékkeresetként tekintenek rá, míg mások olyan szintű karriert futottak be ezáltal, hogy korábbi munkahelyüket is otthagyták, hiszen jobban megéri nekik meztelenkedni.

Vannak olyan fiatal anyák, akiket konkrétan a mélyszegénységből menekülve választották az OnlyFans-karriert, és ma már annyi pénzt kerestek vele, hogy semmiben nem kell többé hiányt szenvedniük, és mindent meg tudnak adni gyerekeiknek is. Többek között Rebecca Goodwin, Lola Mason és Madison Fox is ennek köszönheti, hogy ma már nem kell nélkülözniük, sőt, kényelemben, lemondások nélkül élhetnek, olyannyira, hogy ma már azt fontolgatják, hogy fölösleges pénzüket jótékonykodásra fordítják, hogy segítsenek azoknak, akik hasonló helyzetben élnek, mint egykor maguk is.