Ezek a világhírű házak a filmrajongók kedvenc zarándokhelyei

Egyes filmek vagy filmsorozatok akkora hatást gyakorolnak a közönségre, hogy sokan úgy érzik: személyesen is fel kell keresniük az azokból megismert épületeket. Olyan házakat mutatunk be, amelyek a mai napig zarándokhelynek számítanak a filmrajongók körében. Ez a fajta ismertség az ott élők számára sokszor zavaró, de akár komoly értéknövelő tényező is lehet, így talán nem véletlen, hogy az ikonikussá vált ingatlanok egyik-másik tulajdonosa az eladás mellett döntött az utóbbi időben.

Vágólapra másolva!

A Reszkessetek, betörők! háza Az 1990-es sikerfilm a benne szereplő otthont is kötelező úti céllá tette a Chicagótól nem messze található Winnetka külvárosában járó rajongóknak. A film képkockáin az impozáns ház külseje, nappalija és előcsarnoka bukkan fel, de a film legtöbb jelenetét nem itt, hanem egy stúdióban vették fel. A Roadster kiemeli: az egyik akkori tulajdonos, John Abendshien a forgatás idején is a házban lakott. A Chris Columbus által rendezett karácsonyi film bemutatása óta a ház jelentős felújításon esett át. A tulajdonosok az elmúlt időszakban megduplázták az életteret egy nagy télikerttel, és egy korszerű kosárlabdapályát is építettek hozzá. Az épületben két nappali, hat fürdőszoba, egy nagy konyha, egy háromautós garázs és egy „feledhetetlen lépcső” is található, amelyet a 10 éves Macaulay Culkin használt szánkózásra a filmben. A Reszkessetek, betörők! című filmből ismert ház Winnetkában

Fotó: wikipedia - anarchosyn Nemrégiben érkezett a hír, hogy eladták a világhírű ingatlant, méghozzá elképesztő 5,25 millió dolláros áron (1,8 milliárd forint). Ráadásul nem egészen egy hét alatt talált gazdára. A következő oldalon újabb, filmsorozat által világhírűvé vált házat mutatunk be!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!