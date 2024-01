A szórakoztatóiparban dolgozó zenészeket tömörítő szakszervezet, az American Federation of Musicians (AFM) megkezdi az egyeztetéseket az új kollektív szerződésről a producerek képviseletével (Alliance of Motion Picture and Television Producers – AMPTP).

A szakszervezet olyan megállapodást szeretne elérni, ami jobban tükrözi a streamingmédia jelenlegi helyzetét. Az AFM emellett védelmet akar a mesterséges intelligenciával (MI) szemben, valamint béremelést, egészségügyi ellátás javítását, jobb munkakörülményeket és a streamingtartalmakért járó pótlékot.

Az AFM szerint a hangfelvételeken dolgozó zenészek 75 százalékkal kevesebbet keresnek a streamingszolgáltatások miatt.

A szakszervezet vezetője bejelentette, készek lesznek bármit megtenni azért, hogy elérjék: a zenészek élete jobb legyen, akár a sztrájk is szóba jöhet.

Az AFM szerint mintegy 70 ezer tagja van az Egyesült Államokban és Kanadában: zenekarokban, klubokban és színházakban dolgozó hangszeres zenészek, valamint azok, akik filmekhez, televíziós műsorokhoz, reklámokhoz és egyebekhez készítenek zenét.

A Világgazdaság szerint azonban nem az AFM az egyetlen szórakoztatóipari szakszervezet, amely az idén beszüntetheti a munkát a követelései alátámasztására.

Júliusban lejár a produkciós személyzet kollektív szerződése is, és a 170 ezer tagot tömörítő szakszervezetük, az IATSE vezetője, Matthew Loeb sem zárta ki a sztrájkot.

További részleteket ide kattintva olvashat a témában.