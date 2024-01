Victoria Beckham, avagy az egykori Posh Spice azzal lepte meg hatalmas rajongótáborát, hogy friss felvételeken mutatta be meseszép londoni otthonát, ahol a egykori focista férjével, David Beckhammel és a még velük lakó gyermekeivel él.

Victoria Beckham még az Adams vezetéknevet használva a Spice Girls együttes Posh becenevű énekesnőjeként lett világhírű. Később David Beckham feleségeként sikeres divattervező lett, és négy gyermek édesanyja.

David Beckham angol válogatott labdarúgó volt. 2013 májusában jelentette be, hogy felhagy a profi labdarúgással mint focista, a következő évben azonban már saját csapatot épített fel Miami-ban, aminek azóta is az elnöke és résztulajdonosa. Beckham hírneve már túllépett a futballpálya keretein, a világ nagy részében a neve összefonodott olyan multinacionális nagyvállalatokkal, mint a Pepsi-Cola, Motorola, Vodafone vagy az IBM. 2007-ben a Beckham-család 13.7 millió dollárért indította el kozmetikum-családját az Amerikai Egyesült Államokban. Legújabb terméküket 2008 nyarán mutatták be.

A Beckham házaspár élete folyamatosan pörög, tavaly év végén arról lehetett hallani, hogy fiúk Romeo Beckham kirepült a családi fészekből és összeköltözött barátnőjével Mia Reagannal. Victoria továbbra is aktívan dolgozik a divatiparban, és nemrég azzal lepte meg rajongóit, hogy ismét bepillantást engedett számukra a 31 millió dolláros londoni villájukba. A ház irodájában egy rövid divatbemutatót is tartott, amikor megmutatta a névadó divatmárkájának nemrég felújított, kultikus övét, amelyet egy hízelgő szabású, bővített nadrággal viselt. A háttérben jól látható az irodaként hasznosított helyiség, ahol a padlótól a mennyezetig érő szekrények, elegáns zöld bársonyszékek, és egy csillogó ezüst csillár is helyet kapott.

A világhíres focistafeleség Instagram oldalán már többször is megmutatta a megavilla egy - egy részletét, tavaly ősszel például a szinte végtelennek tűnő gardróbjával is elbüszkélkedett.

A szelfin jól látható a divattervező gardróbszekrényének számos részlete. A színösszeállítás semleges, krémszínű árnyalatokat tartalmaz, így a ruhák és a kiegészítők színt és stílust adnak a szobának. A szobát egy egyszerű, mégis gyönyörű krémszínű szőnyeg fedi, kiegészítve egy hozzá illő alacsony párnás karosszékkel.

Victoria és David londoni otthonában privát edzőterem is van, ahol a legmodernebb felszerelésekkel tarthatják formában magukat a sztáredző Gunnar Peterson segítségével. David nemrég megosztott egy fotót feleségéről, amint tetőtől talpig fekete Lyra ruhába öltözve keményen dolgozik a testén az edzőteremben.

Beckhamék vagyonuk nagy részét ingatlanokba fektették. A 73 millió fontra becsült kiterjedt ingatlanportfóliójukban Cotswoldsban, Miamiban és Dubajban található lakások, valamint egy luxusjacht is szerepel.

