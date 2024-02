A tucsoni ingatlan története az 1960-as évekre nyúlik vissza, amikor a Theodore és Meletis Bryson nevű házaspár az ősi emberi társadalmak romjai által inspirálódva úgy döntött, hogy hulladékból épít fel egy autóbeállót, ami így teljesen beleolvadna a sivatagi környezetébe.

Ez jelentette az első lépcsőfokot egy elképesztő karrierben. A házaspár ugyanis a garázs sikerén felbuzdulva egyre merészebb ötletek megvalósításába kezdett bele. Azonban kezdetben semmilyen építészeti munkához nem értettek, azt is egy ismerősüktől kérdezték meg, hogy hogyan kell cementet keverni.

A csontkovácsként dolgozó férfi éjszakánként és hétvégenként munkálkodott a házon, a felesége pedig a maranai szeméttelepről vitte a palackokat. Közös erőfeszítésüknek köszönhetően hamarosan el is készült a főleg üvegpalackokból és a szikladarabokból felépített ház. A New York Postnak nyilatkozó Holly Greenhalgh ügynök elárulta, hogy a házaspárt munkájuk során az Egyiptom hatalmas kőpiramisait tervező és felépítő mérnök ihlette.

Ted Bryson-t nagyon érdekelték a Közép- és Dél-Amerikában található maja és inka civilizációkból fennmaradt romok, és nagyon szerette volna a saját szemével is látni a piramisokat.

A férfinek szerencsére mindkét vágya teljesült, és még ezt a különleges házat is sikerült eladnia az 1980-as években. Most azonban a műalkotásként is számon tartott ház ismét eladóvá vált.

A 2,5 hektáros területen álló 250 négyzetméter alapterületű ingatlan helyiségei közé tartozik egy olvasófülke fölötti rejtett szoba, két további olvasófülke, három kandalló, két fatüzelésű kályha, három hálószoba és három fürdőszoba. A zuhanyzó a sziklafalba van építve, amiből úgy zúdul le a víz, mint egy vízesésnél.

Az épület mellett van még egy vendégház, egy szabadtéri konyha és egy műhely is egy teljes méretű, egyedi cementből öntött biliárdasztallal.

Forrás: New York Post