A felhasználók tömegeit érinti, hogy a napokban komoly áremelés állt be a Revolut előfizetéseinél – számolt be róla a Revinfo.hu.

Február 2-től már Magyarországon is magasabb díjakon érhetők el a pénzügyi szolgáltató cég csomagjai. Nem egyöntetűen, hiszen a drágítás az egyes termékeknél eltérő arányú, illetve a standard kategória továbbra is díjmentes.

Akik havonta fizetnek elő, április 3-tól találkozhatnak majd a Revolut magasabb havidíjaival.

Az áremelés annyiban nem meglepő, hogy az Egyesült Királyságban már tavaly novemberben, míg több más országban decemberben drágult meg az előfizetés.

A Revolut weboldalán még nem frissítették az összegeket, de elérhető egy kondíciós lista, amelyet megnyitva láthatók az új magyarországi árak, valamint ezek érvényességi időpontja. Az egyes Revolut-csomagok a következők:

Revolut Standard – ahogy erről már szó volt, ennek továbbra sincs díja, ingyenes marad.

Revolut Plus – ennek a havidíja 1200-ról 1600 forintra ugrik, ami több mint 30 százalékos különbség.

Revolut Premium – ebben a kategóriában a havidíj 2500-ról 3000 forintra drágul, ami éppen 20 százalékot jelent.

Revolut Metal – a havidíj itt 4200 helyett 4800 forint, ami majdnem 15 százalék.

Revolut Ultra – a csomag ára nem változott, továbbra is havi 19 500 forintba kerül. Igaz, ezt frissen vezették be 2023-ban.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a drágítás mellett a Revolut kedvezményekről is döntött. Mostantól ugyanis a magyarországi Revolut Premium és Metal csomag előfizetői is kapnak díj nélkül pluszszolgáltatásokat, főképp appokat. Így például a Tinder, NordVPN, Freeletics Coach, Sleep Cycle és a Piscart is ingyenesen hozzáférhetővé válik - teszi hozzá a Világgazdaság.

Az új árakat látva felmerülhet, hogy valaki inkább lemondaná az előfizetését. Ezt a csomag aktiválását követően 14 napig lehet megtenni úgy, hogy a Revolut visszatéríti a csomag díját, bár kézbesítési díjat bizonyos esetekben felszámítanak.

