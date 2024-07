Sokan fellélegezhetnek: továbbra is érvényben maradnak a kedvezményes árak a Lidl-ben

Bár a Nemzetgazdasági Minisztérium határozatának értelmében július 1-től a hazai áruházláncoknak már nem kötelező hatóságilag az árengedmények alkalmazása, hazánk piacvezető kiskereskedelmi áruházlánca azonban folytatja az árak “befagyasztását”, sőt tartós árcsökkentési programjának keretében újabb 100 termékét kínálja kedvezményesen. A vásárlók érdekében tehát maradnak a kedvezményes élelmiszerárak a Lidl-ben.



Ahogy azt már korábban mindannyian megtapasztalhattuk – sőt megszokhattuk – a vállalat számára kiemelten fontos, hogy az élelmiszereket – köztük a magyar termelőktől és beszállítóktól származó, illetve saját márkás termékeket – a lehető legjobb áron kínálja a vásárlói számára. Ennek értelmében hazánk piacvezető kiskereskedelmi áruházlánca tovább folytatja akciós üzletpolitikáját és noha a hatóságilag kötelezően előírt akciók megszűntek, azt ígérik, hogy a kedvezményes termékek száma a jövőben sem fog csökkenni üzleteikben. A vállalat ugyanis folyamatosan figyelemmel kíséri a vásárlói igényeket és minden esetben arra reagálva dönt arról, hogy hétről hétre mely árucikkekhez juthatnak hozzá olcsóbban a vásárlók.



További jó hír, hogy az említettek mellett megmarad a már jól ismert tartós árcsökkentési program is, aminek köszönhetően 2024. májusában már 700 termék volt tartósan olcsóbb az előző év azonos időszakához képest. Ráadásul most újabb 100 árucikk, közte felvágottak, friss húsok, pékáruk, kávék, csokoládék és ostyák, valamint a nyári hónapokban különösen népszerű grilltermékek ára csökken tartósan. Így akár 33%-os kedvezménnyel vehetjük meg tehát ezentúl a saját márkás Hazánk Kincsei nemespenészes szalámit, a Dulano light bécsi virslit, a klasszikus ciabattát, az epres fánkot, vagy éppen az Alesto diákcsemegét is. A hétről hétre megújuló, változatos árukínálatot felölelő akciók mindannyiunk számára komoly megtakarítást biztosíthatnak. Például a Lidl-áruházakban rendszeresen elérhetők az XXL-kiszerelésű termékek is, amelyek kilogrammra vetített ára kedvezőbb a normál kiszerelésű termékekhez képest. Szintén megtalálhatók a kínálatban a „Szuper ár”-as termékek, csak úgy, mint az „Őrületes Lidl ár” táblával jelzett árucikkek. Tovább spórolhatnak a vásárlók az együtt olcsóbb akciókkal is, amikor több termék megvásárlása esetén (pl. kettőt fizet, hármat vihet) jutnak különféle kedvezményekhez. A vállalat számára kiemelten fontos a magyar fogyasztók egészségtudatos táplálkozása is, ennek támogatásaként minden pénteken 15 százalékos kedvezményt nyújt a friss halak árából is.