''Ebből majd tanul a tanárnő'' - régóta tervezhette a késelést a győri diák

Az iskolába járó diákok szerint korábban többször beszélt arról a tanárát megszúró fiú, hogy meg fogja támadni a tanárát. Sőt, már a becsengetés előtt odaadta a holmiját az osztálytársainak, mondván, hogy neki az már nem kell. Az egész azért történhetett, mert hármast kapott matematikából, az pedig neki rossz eredménynek számított. Ma az iskola minden osztálya osztályfőnöki órával kezdett. Próbálják átbeszélni a történteket a diákok és a tanárok. Az igazgatótól megtudtuk, már a pszichológus is megérkezett, szintén azért, hogy segítsen.

Reggel fél nyolckor a diákok csoportosan gyülekeztek és beszélgettek az iskola melletti kis utcában, többnyire a tegnapi tragédia volt a téma. A késelő diák egyik évfolyamtársa az Origónak elmondta, hogy egyszer csak egy sikítást hallottak a teremben, amitől mindenki megijedt. Érezték, hogy valami baj történt. Ezek után a hangosbemondón bemondták, hogy mindenki, még a tanárok is maradjanak az osztálytermükben. Később az iskola hátsó ajtaján kellett kimenniük az épületből. Több fiatal szerint voltak előjelei a támadásnak.

Többször elmondta, hogy ha hármast kap a dolgozatára, akkor meg fogja késelni a tanárnőt, de nem vettük komolyan. Úgy tudom, hogy korábban még az osztályuk Facebook-csoportjába is kiírta, hogy meg fogja támadni" – mondja a diák. Hozzátette, hogy a támadás után megkérdezték a fiút, hogy miért tette, erre azt válaszolta:

"ebből majd tanul a tanárnő".

Egy másik diák elmondta, hogy a 17 éves fiú a második órán, matematikából kapott hármast a tanárnőtől. Majd az ötödik órában ugyanaz a tanárnő tartott fizikát.

"Az óra elején kivitte a tanárnőnek a füzetét, hogy megmutasson neki benne valamit, talán a házi feladatát. Miközben a tanárnő ülve nézte a füzetet, egyszer csak felsikított.

A fiú hátulról szúrta bele a kést az ülő tanárba. Az első padban ülő osztálytársa fogta le, mert ezek után még rátámadt volna"

– mondja a fiú. Elmondása szerint már az óra elején odaadta a felszerelését az osztálytársainak, mondván neki arra már nem lesz szüksége.

A megkérdezett diákok szerint a fiúnak minden tantárgyból jó jegyei voltak, még matekból is, ezért húzhatta fel magát ennyire a hármas miatt, valamint már régóta kritizálta a tanárnő tanítási módszereit. Többek szerint a fiú családi háttere nem a legideálisabb, rossz körülmények között élnek.

Az egyik legkedvesebb tanárnőnek tartják

A diákok szerint a megkéselt tanárnő nagyon kedves, ő szervezte az iskola angliai utazásait is.

Mindig ő készített fel és vitt matekversenyekre, gyakran kaptunk tőle csokit is jutalmul" – mondja az egyik diák, aki soha nem hallott olyanról, hogy a tanárnő bármelyik diákjával is rosszul bánt volna.

A mai napon az iskolában mindegyik osztály osztályfőnöki órával kezdett.

Megérkezésünkkor az igazgató, Módos Gábor éppen a pszichológusnak tartott eligazítást, majd elmondta, hogy az iskolát nagyon megrendítették a történtek, a tanárokat és a diákokat is.

Szeretnénk, ha a tanárnő minél hamarabb felépülne, fizikailag és lelkileg is. Az eset után pszichológusok segítségét kértük, hogy segítsenek feldolgozni a történteket az osztálynak, és mindenki másnak, akinek igénye van rá – mondta az igazgató az Origónak. Arra a kérdésünkre, hogy a többi tanárra milyen hatással van a támadás, azt válaszolta, hogy még csak most dolgozzák fel a tragédiát.

A támadás után a tanárnőt kórházba vitték. Oláh Attila, a győri Petz Aladár Megyei Oktatókórház orvosigazgatója az Origonak elmondta, hogy a tanárnő állapota stabil, a mellkasi sérülését nem kellett műteni. Az alkarját sikeresen ellátták, pár nap múlva hazamehet.

A késelő fiút a rendőrök a helyszínen elfogták, és gyilkossági kísérlet miatt indítottak ellene eljárást.