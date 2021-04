Kétszer is visszamentek egy házibuliba a rendőrök, mert nem tartották be a szabályokat. Egyre többen szeretnének oltást kapni, amelyek beadása húsvétkor is zavartalanul folytatódott. Az Operatív Törzs tájékoztatójának összefoglalója.

A hosszú hétvégén 3949 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, mert megszegték a maszkviselési szabályokat - mondta Kiss Róbert az Operatív Törzs tájékoztatóján. Közterületen hétfő 677 személlyel szemben intézkedtek, mivel ők nem viseltek maszkot. Ebből 68 esetben tömegközlekedési eszközön és azok megállóiban került sor az intézkedésre, boltokban pedig 30 esetben.

Pénteken Budapesten az I. kerületi Filozófusok parkjában fiatalok egy csoportját büntették meg a maszk hiánya miatt, összesen 18 embert. Vidéken egy virágboltot zártak be ideiglenesen. Vendéglátó üzemek esetében 16 személlyel szemben intézkedtek, vendéglátóhelyet három esetben zártak be. Borsodban és Budapesten sörözők ellen intézkedtek, 3 helyet zártak be ideiglenesen. Csongrád-Csanád megyében, Üllésen egy vendéglátóhelyén egy korábban kiszolgált vendég a mosdóban bújt meg.

3240 személy ellen intézkedtek közterületeken a kijárási tilalom megszegése miatt. Április 1-én a XIII. kerületben egy magánlakásban intézkedtek csendháborítás miatt, 3 személyt a kijárási korlátozások megszegése miatt bírságoltak meg. Néhány órával később ugyanoda kellett visszamenjenek, mert folytatódott a buli, és végül minden személy ellen intézkedtek. A II. és a VII. kerületben is házibulik miatt intézkedtek.

22 275 hatósági házi karantént rendeltek el a hosszú hétvégén.

Tompánál, Csanádpalotánál és Röszkénél 3 órás várakozási idő van, magyar oldalon.

Müller Cecília országos tisztifőorvos elsőként köszönetét fejezte ki, 4 nap alatt sokat tettek a járvány megfékezése érdekében azok, akik dolgoztak az oltópontokon, vagy oda szállítottak vakcinákat. Olyan is volt, hogy fogorvos segített az oltópontokon az ünnepek alatt.

276 ezer főt oltottak be az ünnep alatt, ez jelentős eredmény. Nyitottak új oltópontokat is, Budapesten 18 további szakrendelőben működött oltópont a hétvége során.

Az országos tisztifőorvos arról is beszélt, hogy az oltás a járványból kivezető út. Rendkívül jó eredmény, hogy a 65 év felettiek 85%-a be van oltva, a 80 év felettiek körében ez az arány már 90% fölött van, emiatt csökken az idősek körében a fertőzöttek száma. Sok oltóponton már nem is várnak 65 év felettiek oltásra, de aki még nem regisztrált, azt továbbra is regisztrációra biztatja Müller Cecília, kiemelve, hogy az idősek hamarabb kapják meg az oltást.

A kistelepüléseken honvédségi buszok teljesítenek szolgálatot, ma például Komárom-Esztergom megyében, ez jelentősen megkönnyíti a kistelepüléseken élők beoltását. Holnap 246 870 Pfizer-vakcina jön, ebből folytatják a pedagógusok beoltását.

Müller Cecília beszélt arról is, hogy zajlik a kismamák oltása is Pfizerrel és Modernával. Már 3,8 millió felett van az oltásra regisztráltak száma, 5 hét alatt 1,5 millióval nőtt a számuk. A KSH márciusi felmérése szerint 55 százalék biztosan beoltatná magát, a "talán" aránya 20 körül van, ezek tükrében el lehet érni a 75-80 százalékos beoltottsági arányt.

Müller Cecília úgy látja, hogy a húsvét alatt fegyelmezettek voltak az emberek, emellett ki kell tartani. Az ünnepek alatt 260 főt utaltak be kórházakba. 1440-en vannak lélegeztetőgépen, ez egy nagyon magas szám - tette hozzá.

Tegnap 170 volt a halottak száma, vannak köztük fiatalok is, ezért is fontos a korlátozások betartása és a fegyelem.

Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy poszt-Covid tünetek tapasztalhatók sokaknál, pl. alvászavar, ízületi fájdalmak, szívproblémák, tüdőproblémák. Ilyen esetekben a poszt-Covid-központokhoz kell fordulni, egyetemi klinikákon ezek már működnek.

Fontos, hogy akit hívnak, azok fogadják el azt a védőoltást, amit felajánlanak neki, mind az öt védőoltás biztonságos. Hétvégén kevesebben szoktak tesztekre jelentkezni, vagy orvosokhoz fordulni, szerinte ezért csökkent ma az új fertőzöttek száma, tehát továbbra is fontos a fegyelem. Országos szinten stagnál a szennyvízben lévő koronavírus-örökítőanyag mennyisége, de magas szinten stagnál, ami aggodalomra ad okot. Szegeden és Szolnokon ráadásul kissé emelkedik ez a szint, jelentős csökkenést sehol sem regisztráltak.

Arra a kérdésre, hogyan lehet megtudni, hogy oltás után kialakult-e védettség, Müller Cecília azt mondta, az antitestek működése a védőoltás megkapását követően/vagy a fertőzés után elkezd termelődni, ennek a szintje a vizsgálat időtartamától függ. A sejtekben az antitestek nehezen mérhetőek, de ennek ellenére a memóriasejtek emlékeznek a koronavírusra, amivel korábban már találkoztak. Ebben a tekintetben pontos ismeretek még nincsenek.

2 432 313 fő a beoltottak száma

Dinamikusan halad előre az oltási folyamat, a beoltottak száma kedd reggel 2 432 313 fő volt, 922 886 személy pedig már a második vakcinát is megkapta. Továbbra is másodikak vagyunk azt átoltottság tekintetében az Európai Unió szintjén, a magyar lakosság 24,2 százaléka már kapott oltást, szemben az EU-s 12,7 százalékos átlaggal. Az átoltottsági ráta 65 év fölött 85 százalékos.

Csökken az újonnan regisztrált fertőzöttek és a halottak száma

1890 volt kedd reggel az új fertőzött, ezzel a járvány kezdete óta összesen 691 743 főre nőtt az azonosított koronavírusos esetek száma. Meghalt 170 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 22 098 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 418 568 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 251 077 főre emelkedett. 12 007 beteget ápolnak kórházakban, közülük 1440-en vannak lélegeztetőgépen.