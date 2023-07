Egyre nehezebb helyzetbe kerül Karácsony Gergely: a dollárbaloldal sötét kampányfinanszírozási botrányának mára egyértelműen Karácsonyék 500 milliós pénzmosási ügye lett a központi eleme. Az ügyben felmerül annak a gyanúja, hogy a főpolgármester mozgalmán keresztül külföldi pénzeket mostak tisztára. A NAV nyomoz, hamarosan kiderülhet, kik álltak az egész ügy mögött, és bíróság elé kerülnek-e. A mozgalom számlájára a párbeszédes Perjés Gábor fizetett be több részletben, főleg valutában félmilliárd forintot. Karácsony Gergely a botrány kirobbanása óta különböző magyarázatokkal állt elő, előbb megpróbálta elviccelni a dolgot, aztán saját magának többször ellentmondva összevissza beszélt, de az még mindig nem derült ki, hogy honnan lett a több százmilliós támogatás.

Karácsony Gergely már három hete nem tud érdemi válasszal szolgálni arra a kérdésre, hogy miként került a mozgalmához a több mint 500 millió forint értékű készpénz, nagyobb részt euróban és angol fontban. Senki nem hiszi el neki a nevetséges mesét, hogy adománygyűjtő ládákban gyűlt volna össze a félmilliárd forint, míg a baloldal pártjai szemmel láthatóan igyekeznek Márki-Zay Péterre és a hazugságspirálba került Karácsony Gergelyre hárítani minden felelősséget.

Nyomoz a NAV

Időközben kiderült,hogy már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is nyomoz költségvetési csalás bűntette miatt – ez derült ki a legfőbb ügyész hétfőn, az ügyészség honlapján közzétett tájékoztatásából. Az ügyben Hollik István fideszes országgyűlési képviselő fordult Polt Péterhez többek között azt kérdezve, hogy tett-e bárki feljelentést a főpolgármester fémjelezte 99 Mozgalom „pénzmosási botrányában". Polt Péter a képviselőnek adott írásbeli válaszában azt is írta, hogy az írásbeli megkeresést pénzmosás bűntette miatt tett feljelentésként értékelte, és azt a Nemzeti Nyomozó Irodához továbbította.

Súlyos bűncselekmények gyanúja

Karácsony 500 milliós kampányfinanszírozási botránya azért is vethet fel súlyos bűncselekményeket, mivel az egészről gyakorlatilag több mint egy éve folyamatosan hazudik. Márki-Zay Péter már 2021 októberében arról beszélt, hogy Karácsony Gergely 500 millió forintot költött a kampányára. A főpolgármester akkor még tagadta ezeket az információkat és azt állította, hogy lényegesen kevesebb pénzről van szó. Ugyanakkor két héttel ezelőtt egy nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentésből kiderült, igaza volt Márki-Zay Péternek és valóban 500 millió forintnyi összeg folyt be Karácsony Gergely mozgalmához. Ezt követően a főpolgármester a közösségi oldalán azzal a magyarázattal állt elő, hogy az összeg adománygyűjtő dobozokban gyűlt össze, ezzel nyílt beismerést téve a korábban tagadott összeg nagyságát illetően.

Karácsony Gergely ezzel ismét hazugságspirálba került, ugyanis korábban magának az összegnek a nagyságát sem ismerte el, majd az adománygyűjtő ládák létét sem tudta bizonyítani - ami nem csoda, hiszen soha nem is raktak ki ilyen ládát, sehova.

A 99 Mozgalom honlapján semmi nyoma nem volt ilyen típusú adománygyűjtésnek, továbbá számlaszám sem volt feltüntetve az azóta már megszűnt honlapon. Hasonló a helyzet Karácsony mozgalmának közösségi oldalán is, ahol szintén nem lelhetők fel ilyen jellegű információk. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a több mint 500 millió forintnyi készpénz túlnyomó része azután érkezett Karácsony Gergelyékhez, hogy ő már visszalépett az előválasztáson, és lezárult a kampánya. A kormánypártok pénzmosás gyanúja miatt vizsgálatot kezdeményeztek, illetve a NAV is nyomozást indított az ügyben.

Elképesztő dolgokat mondott Karácsony

A főpolgármester első, meglehetősen pökhendi és vicceskedő nyilatkozata, amely adománygyűjtő dobozokról szólt, több okból sem fogadható el. Egyrészt, Magyarország történetében adománygyűjtő dobozokkal még senki nem tudott összekalapozni akár csak megközelítőleg hasonló nagyságrendű pénzt. Példaként utalhatunk arra, hogy Karácsony pártját, a Párbeszédet 2021-ben 15,8 millió forintnyi hozzájárulással és adománnyal támogatták. Másrészt, a főpolgármester mozgalma ami néhány hónapig működött. Harmadrészt, a pénz döntő részét nem forintban, hanem valutában, euróban és angol fontban fizették be. Negyedrésztsoha nem tettek ki adománygyűjtő dobozokat, erről soha sehol nem beszéltek.Ráadásul egyetlen ember, a Kilencvenkilenc Mozgalom mögötti egyesület vezetője, Karácsony párbeszédes párttársa, Perjés Gábor hordta be a bankba készpénzben a több mint fél milliárd forintnak megfelelő összeget 19 részletben. Végül, de nem utolsósorban, az összeg nagyobb részét Karácsony előválasztási bukása után fizették be, amikor a mozgalom gyakorlatilag eltűnt a nyilvánosságból.

Megannyi gyanús körülmény, ami még inkább indokolttá teszi a kérdést: vajon honnan származott a pénz? Mivel pedig az 506 millió forint eredetére nincs hiteles magyarázat, illetve nem került elő eddig bizonyíték, indokolt felvetni azt a lehetőséget, hogy Karácsony Gergely pénzmosás résztvevője. Ebben az esetben is felmerül azonban a kérdés, kik irányították az egész ügyet - ez aligha lehet a tutyimutyiként ismert Karácsony.

Szigorú banki szabályok a pénzmosás ellen

Pénzmosásról beszélünk, amikor a bűncselekményekből származó pénz eredetét megpróbálják eltitkolni vagy elfedni. Ehhez az elkövetők vagy más személyek megkísérelhetik igénybe venni a pénzügyi intézmények szolgáltatásait, hogy bizonyítsák a pénz törvényes eredetét – írja honlapján a legnagyobb magyarországi bank, majd így folytatják: Annak érdekében, hogy bankunkat ne használhassák fel pénzmosásra és terrorizmus finanszírozására, mindent megteszünk azért, hogy megismerjük ügyfeleinket, ennek keretében megállapítsuk a bank szolgáltatásait igénybe vevők kilétét, a bank által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének okát.

Hazánkban2017 óta szigorúan szabályozzák a pénzmosás tilalmát, méghozzá a terrorizmus finanszírozásával együtt.A vonatkozó törvény célja, hogy megelőzze és megakadályozza a büntetendő cselekmények elkövetéséből származó pénznek vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolognak a tisztára mosását, valamint a terrorizmus támogatását.

Tehát pénzmosás esetén olyan összegekről van szó, amelyek büntetendő cselekményekből származnak, és amelyeket megpróbálnak tisztára mosni. Amikor valaki bemegy a bankba, hogy nagyobb, sokmilliós összeget befizessen egy számlára, természetes dolog, hogy meg kell magyaráznia a pénz eredetét. A bank feladata pedig az, hogy betartassa a pénzügyi szabályokat, ami sok esetben rengeteg bürokráciával jár, de szükséges a törvényesség biztosítása érdekében.

De vajon miért éppen Perjés Gáborra esett a választás, aki 19 részletben befizette az 506 millió forintnak megfelelő, túlnyomórészt eurót és fontot.

Több eseten is vizsgálni kell a nagy összegű befizetéseket

Egyébként nem kizárólag a kiemelt közszereplők esetén kell alaposan vizsgálódnia a bankoknak, hiszen 2019 májusától a pénzmosási, terrorizmusfinanszírozási ügyek európai elszaporodására hivatkozva a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti eljárásaiban megköveteli a pénzügyi intézményektől, hogy vizsgálják az ügyfelek nagy összegű készpénzbefizetéseinek forrását. Ha valaki tízmillió forint feletti készpénzt akar befizetni a számlájára, dokumentummal is igazolnia kell, hogy honnan jött a pénz.

Természetesen arról, hogy Perjés Gábor esetlegesen milyen dokumentumokkal igazolta a pénz forrását, nyilatkozott-e kiemelt közszereplői mivoltáról, nos, minderről az esetleges hatósági eljárások adhatnak majd pontosabb információkat.

Az bizonyos, hogy a saját vagyonával nem igazolhatta a sok száz millió forint eredetét, mivel a tavalyi vagyonnyilatkozata szerint mindössze egymillió forintnyi megtakarítással zárta az előző évet Perjés Gábor, aki nagyobb megtakarításról a korábbi vagyonnyilatkozataiban sem számolt be. Az sem valószínű, hogy a banknál az adománygyűjtő doboz meséjével próbálkozott volna, ezt ugyanis aligha hitték volna el neki.

Könnyen lehetséges, hogy Perjés a banknak megmutatta - kénytelen volt megmutatni -, hogy az adományok pontosan kitől/kiktől származnak, és most abban bízik, hogy ezt az adatot védi a banktitok. De akár az is, hogy Karácsonyék a banknak is hazudtak.

Karácsony Gergelyék gyatra magyarázkodását még a baloldali média és baloldali politikusok egy része sem hiszi el, ők is felteszik a kérdést, hogy honnan, kitől érkezett a félmilliárdos kampánypénz. Mindez erősíti azt a feltételezést, hogy a botrányos ügyletnek valóban súlyos következményei lehetnek majd, ezért a nem beavatott szereplők igyekeznek távol tartani magukat Karácsonyéktól. Azok pedig, akik érintettek az ügyben, menekülni a felelősség elől.

Pusztai Erzsébet bevallotta, Karácsonyt külföldről támogatták

Írtunk arról is, hogy Pusztai Erzsébet, a 99 Mozgalom tagja korábban a megszorításokról hírhedt Bokros Lajos pártjának alelnöke volt, arról beszélt az Index műsorában, hogy külföldről jött Karácsony Gergely mozgalmának 500 milliós támogatása. Állítás szerint azért volt külföldi valutákban,mert külföldi támogatók adták.

Hát nem értem az egészet, nem, nem is láttam bele, a 99 Mozgalom tulajdonképpen arról szólt, hogy támogassa Karácsonyt, támogassa a közös indulást. Tehát. Eljártunk. Tulajdonképpen nekünk olyan szerepünk volt, hogy alkalmanként elmentünk beszélgetésekre... nem tudom, hogy aztán hány helyen dobozoltak és hány helyen gyűjtöttek, azt nem tudom

- mondta Pusztai a műsorban.

A volt népjóléti államtitkár arra a kérdésre, hogy "Önnek nem fura, hogy ezek a dobozok mindenhol eurókat tartalmaztak? Tehát kis címletű eurókat, mert hogy majdnem 1 000 000 eurónyi befizetés érkezett abba a bankba, részletekben bevitte az elnök" (Perjés Gábor) - hangzott el a kérdés.