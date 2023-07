Július 13-án, csütörtökön, a Noé Állatotthonban mutatták be a Netfone Telecom friss állatvédelmi kezdeményezését, a Pettel projektet. Aki előfizet a mobilcég legújabb szolgáltatására, a nehéz sorsú állatokat segítheti rendszeres havi támogatással.

Napjainkban az állatvédőknek sajnos egyre nehezebb a dolga: 2023-ban sok menhelynek és alapítványnak anyagi gondokkal szembenéznie, az egyre zsugorodó költségvetés pedig a mentett állatok napi ellátását is veszélyezteti. A sajtótájékoztatón Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos elmondta:



„A civil szervezetek és több mint harminc évtizedes tapasztalatuk nélkül ma Magyarországon nem lehetne állatvédelem. A mostani összefogás a felelős vállalkozók, a civilek és a celebek közös felelősségvállalása, ami remekül példázza, hogy az állatvédelem közös ügyünk”- emelte ki.

Havi támogatás a mobilelőfizetéssel



Hazánk legállatibb mobil szolgáltatója, a Netfone Telecom a környezetvédelem és az állatvilág elkötelezett támogatójaként új akciójával az állatvédelemben dolgozók mindennapjait szeretné megkönnyíteni. A Netfone új márkája, a Pettel segítségével a különböző állatvédő szervezetek folyamatos, havi jellegű támogatást kaphatnak. Az előfizetők a hamarosan induló www.pettel.hu weboldalon, a regisztráció során választhatják majd ki, hogy melyik szervezetet szeretnék támogatni a Pettel-nél töltött időszak alatt.



„Az Állatvédők Érdekvédelmi és Szakmai Szövetségének aktív támogatásával és közreműködésével 2023. áprilisában indítottuk el a csatlakozási pályázatot. Ennek eredményeként sikerült szerződéseket kötnünk 31 szervezettel. Az idén még legalább egyszer megnyitjuk majd a pályázási lehetőséget. Magyarországon szerencsére óriási azon tömegek száma, akik fontosnak tartják az állatvédelmet és általánosságban az állatok jólétének kérdését. Biztos vagyok benne, hogy közösen sokat segíthetünk majd a rászoruló állatokon” – árulta el Kun István, a Netfone alapító-tulajdonosa.

Schneider Kinga, a Noé Állatotthon szóvivője beszédében kiemelte, több, mint 300 állatvédő szervezet tevékenykedik az országban, közülük azonban csak a transzparensen és felelősen működő alapítványok kerülhetnek a Pettel támogatási listájára.



Az alap támogatás tarifacsomagtól függetlenül havonta nettó 300 Forint, ezt az összeget a havidíj minden esetben magában foglalja. A szervezetek havonta egyszeri átutalással, összesítve kapják majd meg a támogatásokat aszerint, hogy hány ügyfél választotta őket a szerződés során. Az alap támogatáson felül az előfizetőknek lehetősége van további támogatásra is, 250, 500, 750 vagy 1000 forint értékben- ez az extra költség kiszámlázásra kerül hónap végén.



A kezdeményezés mellé hazai hírességek is odaálltak, a csütörtöki alkalmon Terecskei Rita, a Zanzibár énekesnője, valamint Xantus Barbara, Árpa Attila és Sipos Tomi az Irigy Hónaljmirigy tagja is részt vett.