Évekig tartotta rettegésben egy férfi a családját, rendszeresen megverte a feleségét, vascsővel és késsel is fenyegette őt és a gyerekeit is. A terrornak az vetett véget, hogy az egyik késes támadás alkalmával a férfi lánya kihívta a rendőrséget. A pár három gyereke a történtek miatt számos problémával, például dühkezelési gondokkal és pánikbetegséggel is küzd.

A férfi és a párja 2002-ben házasodtak össze, 2013-ban elváltak, majd 2019-ben ismét összeházasodtak. Azonban a második házasság sem bizonyult tartósnak, 2021-re ismét megromlott a kapcsolatuk, azonban ezután is egy házban éltek a három gyerekükkel. A szülők között 2016-tól kezdve rendszeressé váltak a veszekedések, aminek az oka a férfi részeges életmódja és a nő új kapcsolata volt. A férfi rendszeresen megverte és fenyegette a feleségét, olykor késsel vagy éppen vascsővel, többször pofon ütötte, tépte a haját, vagy kicsavarta a kezét. Őrjöngése közben sokszor a berendezésben is kárt tett és önmagát is megsebesítette. A nő védekezés közben többször megütötte a férfit, egyszer egy késsel meg is vágta.

Tavaly augusztus 11-én a szülők ismét összevesztek. A férfi magához vett egy konyhakést, a felesége és két gyereke pedig az emeletre menekült, ahol magukra csukták az emeletet elzáró harmonikaajtót.

A férfi a kést többször is az ajtóba szúrta, amivel megsebesítette a feleségét. Ezután elment a házból, a 14 éves lánya pedig felhívta a rendőrséget.

A történtek hatására a három gyerek tanulási nehézségekkel és dühkezelési problémákkal küzd, a legidősebb lánynál depresszió és pánikrohamok jelentkeztek.Az ügyészség kapcsolati erőszak és kiskorú veszélyeztetésével vádolta meg az apát. Vádiratában börtönbüntetést, közügyektől eltiltást, valamint eltiltást indítványozott minden olyan foglalkozás gyakorlásától, mely keretében 18 évesnél fiatalabb személy nevelését, gondozását, felügyeletét, gyógykezelését végezné. Valamint indítványt tettek a kés elkobzására és a 251.455 forintos bűnügyi költség megfizettetésére is.