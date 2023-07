A 40-es éveiben járó csornai férfi tavaly télen az egyik eset nyugtatókat vett be, majd magához vett egy csúzlit és pár csapágygolyót és elindult bosszút állni a volt párján. Amikor meglátta a válófélben lévő felesége új párjának az autóját, akkor a csúzlival célba vette a hátsó szélvédőjét, amit be is tört. Ezután az autó teljes bal oldalát végigkarcolta, körömlakklemosóval leöntötte a tetejét, végül az első szélvédőt is megrongálta. Ezzel összesen 1 millió 800 ezer forintos kárt okozott az autóban.

Az ügyészség a férfit nagyobb kárt okozó rongálással vádolta meg, amiért akár 3 év börtönbüntetést is kaphat.