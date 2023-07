A politikával és a gyerekek szexualizálásával foglalkozó, Kispolgár elnevezésű mobilalkalmazást csinál tisztázatlan finanszírozásból Gyurcsány Ferenc egyik kedvenc propagandistája, Tóta W. Árpád. A szélsőbaloldali hvg alkalmazottja 2007-ben közpénzből dicsőítette Gyurcsány politikáját, és oktatta ki a magyar embereket arról, hogyan kell élni - miközben Gyurcsányék rengeteg pénzt vettek el a magyaroktól. A Magyar Nemzet összeállítása megdöbbentő részleteket mutat be a kisgyerekeket érzékenyítő propaganda appról. Tóta W. ugyanazt állítja, mint Karácsony: "mikroadományokból" szerzi a pénzt a politikai propagandára. Hát, persze.

Szélsőbaloldali politikai propagandával érzékenyítené a gyermekeket Tóta W. Árpád. A HVG gyűlölködő, obszcén stílusáról ismert publicistája őszre tervezi a gyermekeknek szóló „közéleti" mobilapplikáció elindítását Kispolgár elnevezéssel, amelyet szemérmetlen cinizmussal a kommunista Pajtás című lap utódjának nevezett, hiszen szavai szerint „politikával foglalkozó gyerekújság több mint 30 éve nem volt Magyarországon".

Tóta W. elmondása szerint egyebek mellett a háborúról, a járványról, valamint az uniós pénzekről szóló cikkekkel az akár 10 éves gyerekek „igényeire és érdeklődésére" koncentrálnak. Magyarul át akarják mosni az agyukat szélsőbaloldali propagandával.

A Gyerekújság.hu nevű tájékoztató oldalról - amelynek Tóta W. az alapító-főszerkesztője - ugyancsak kiderül, hogy az írások valójában balliberális, kormányellenes cikkek..

A honlapon elérhető, Státusztörvény, tanárlázadás, diáktüntetések című mintacikkben például a következő részletek találhatók: „Gond van a tananyaggal és a tanítási módszerrel, de ezt te is tudod. (...) A kisebbek csak azt érzik, unatkoznak. (...) Mikor veszem hasznát annak, amivel ma szenvedek? (...) Nincs verseny, nem állhat elő egy ügyes, tapasztalt tanár jobb könyvvel vagy módszerrel. (...) Egy kezdő tanár ma 260 ezer forintot vihet haza havonta. A közértben dolgozó pénztáros fizetése viszont 300 ezerről indul és évről évre emelkedik. (...) A jelenlegi kormány 13 éve van hatalmon, így nehéz mást hibáztatnia a helyzetért, de azért megpróbálják". Figyelemre méltó, hogy a cikkben az ellenzéki pártok véleményére a kormánnyal szembeni hiteles kritikaként hivatkoznak, s még azt is megemlítik, hogy „az ellenzék és a pedagógusok szakszervezetei a státusztörvényt bosszútörvényre nevezték át". Az írás azzal az uszító mondattal zárul, hogy „hiszen ki akarna ezek után tanárnak állni?"

A portálon Tóta W. harcias hangvételű, kiskátészerű kérdezz-felelekben igyekszik elébe menni a gyerekek agymosását számonkérő bírálatoknak: „Önnek nem kell támogatnia, sőt az adójára sem tartunk igényt. Nincs egymással dolgunk. Köszönjük, minden jót".

Emellett a publicista azzal riogatja a szülőket, hogy ők úgysem képesek tájékoztatni a gyermekeiket a közéleti (!) témákról, mert azok „bizonytalanságot és szorongást okoznak" a kicsiknek, akik legfeljebb online játékokban összeszedett, virtuális barátokkal merik megbeszélni az ilyesmit. Vagyis a szokásos baloldali taktika: el kell venni a gyerekek nevelését a szülőktől.

Tóta W. Árpád mellett az applikáció többi közreműködője is a baloldalhoz köthető. Tanácsadóként vesz részt a projektben Polyák Gábor: a Soros-pénzekből támogatott Mérték Médiaelemző Műhely alapítója a 2022-es országgyűlési kampány idején Márki-Zay Péter sajtó- és médiapolitikáért felelős kabinetvezetője volt. Tóta W. elmondása szerint bekapcsolódik a fejlesztésbe Lisztesné Ritók Nóra is. Az Igazgyöngy Alapítvány alapítója gyakran politizál a jelentős eléréssel rendelkező Facebook-oldalán, a napokban például azt a fideszes törvénymódosítási javaslatot bírálta, amely megakadályozná azt transznemű, férfiból lett nők nyugdíjba vonulását 40 évnyi munkaviszony után, amit a jog szerint csak a nők vehetnek igénybe.

A Pride kapcsán pedig a Mérce.hu cikkét osztotta meg, amely a gyermekvédelmi törvényt gyalázta, de rendszeresen teszi közzé a kormánnyal szemben kritikus, balliberális lapok tartalmait, mint a Telex, a 24.hu vagy a Hang.hu.

Szado-mazo és öklözős pornó gyerekeknek

Szél Dávid pedig pszichológusként válaszol majd a gyermekek kérdéseire. Bár a Gyerekújság.hu-n például Szél Apapara nevű blogjára hivatkozva igyekszik alátámasztani a pszichológus szakmai kompetenciáját, a Facebook-oldal és portál elsősorban kormányellenes propagandafelületként működik.

Az Apaparán a legszélsőségesebb woke jegyében fogant írások is megtalálhatók. Ezek közül a leginkább aggasztó a pornó és a gyermekek viszonyáról szóló hosszas értekezés. A jövő ellövelt, vagy Future has cum elnevezésű írásnak már a címe is botrányos. Az ízléstelen szójáték az angol „cum" kifejezésen alapszik, amely ondót jelent, de a kiejtett alakja a „jönni" szóéval azonos.

A terjedelmes cikkben Szél természetesnek állítja be, hogy egy 10 éves gyermek már látott pornót, s azt járja körül meglehetősen visszataszító érzékletességgel – szinte kéjelegve –, hogy szerinte ilyenkor mit élhet át egy kiskorú: „Csattogást hallasz és szenvedést (...) Nézed a ritmikusan mozgó nő testén a sziklaszilárdan meredező melleket, amik egész mások, mint anyukádé (...) Hevesen dobog a szíved, nem tudod eldönteni, mi miért van, csak azt látod, hogy a barátod vigyorogva mutatja a telefont. Elfordítod a fejed, de aztán visszanézel. Azt látod, hogy a férfi a péniszét a nő szájába tolja. A nő nyög, mintha öklendezne (...) aztán elkezdi a férfi péniszét rángatni a nő, majd az arcába placcsan valami, amiről fogalmad sincs, mi lehet". Érthetetlen okokból Szél még olyan extrém pornóműfajokat is megemlít, mint a BDSM (szado-mazo), valamint a fisting (öklözés). A pszichológusnak a téma iránti megszállottságát mutatja, hogy a pornóipar történetét, a profitjának a növekedését, valamint a különböző pornóoldalak elérési eredményeit is részletesen lajstromba veszi.

Honnan van a pénz?

A Kispolgár nevű alkalmazás finanszírozását – több baloldali projekthez, például Márki-Zay Péter vagy Karácsony Gergely elszámolási botrányba keveredett mozgalmához hasonlóan – ugyancsak mikroadományokból oldanák meg - ezt állítják.. A támogatások begyűjtésére is létrehozott Gyerekújság.hu-n hat különböző adományozható összeg közül lehet választani. Érdekesség, hogy az adható legkisebb donáció 2500 forint, amelynek a My 2 cents (magyarul: Az én két centem) angol elnevezést adták. A Nagypolgár gombra kattintva pedig 100 ezer forintot vonnak le a támogató számlájáról.

A Kispolgár Nonprofit Kft. Tóta W. Árpád eléggé változatos profilú céghálóját bővíti. Az ugyanarra a törökbálinti címre bejegyzett Barnetto HACCP Élelmiszeripari és Szolgáltató Kft.-nek például iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem a főtevékenysége, a Barnetto Bt.-nek pedig az egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás. Az „Exit.hu" Bt. folyóirat, időszaki kiadvány kiadásával foglalkozik. Míg a Kispolgár Nonprofit Kft.-ben a publicista egy személyben ügyvezető-tulajdonos, a többi cégben Tóta Márta, Tóta Béla és Tóta Júlia Anna is betöltik e pozíciók valamelyikét. Az „Exit.hu" Bt.-nek a szintén HVG-s ("régiindexes") újságíró Földes András a társtulajdonosa.

Alapos a gyanú, hogy ez az oldal is a guruló dollárokból valósul meg, és a dollármédiát bővíti majd.