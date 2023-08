Az Egyesült Államok augusztus 1-jétől szigorította a vízummentes beutazás szabályait a magyar állampolgárok számára. A döntés értelmében minden magyar útlevéllel utazó számára az elektronikus beutazási engedély (ESTA) már csak egyszeri belépésre jogosít az USA-ba, illetve a kiadott ESTA érvényessége két évről egy évre csökken.

Az Egyesült Államok szigorított a magyar vízummentesség szabályain. Az ESTA a jövőben már csak egy évig lesz érvényes, és mindössze egyszeri határátlépésre jogosít majd.

A döntés részleteit, illetve a mögötte rejlő indoklást az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének a Facebook-oldalán is megosztották. A kommentszekciót elárasztották a felháborodott, haragos hozzászólások. A legtöbbek szerint a döntés nem más, mint egy kicsinyes politikai bosszú Magyarország ellen, illetve többen azt is felvetették, hogy kétszínű lépés az USA részéről a magyarokat kockázatként kezelni, miközben a mexikói határon tömegével lépnek be az országba az illegális bevándorlók - írja a Világgazdaság

A népharag az USA mellett a magyarországi nagykövetre, David Pressmanre is koncentrálódik, akinek sokak egybehangzó véleménye szerint távoznia kellene Magyarországról. Ezzel együtt többen is úgy látják, hogy Magyarországnak válaszul szintén korlátoznia kellene az amerikaiak beutazását.

A sok indulatos komment között többen voltak, akik az új szabályok értelmezéséről tettek fel kérdéseket. Legtöbbször az merült fel, hogy az ESTA szigorítása miként hat majd azokra, akik tranzitállomásként érkeznek az Egyesült Államokba.

Akkor most, ha Amerikába megyek és átugrom Kanadába, akkor nem mehetek vissza, hogy hazajussak? Kell igényelnem még egy ESTA-t?

– tette fel a kérdést egy kommentelő, akinek a US Embassy Budapest válaszolt is.

Minden magyar útlevéllel rendelkező utazónak egyszeri belépésre jogosító ESTA engedéllyel kell rendelkezni az összes USA-ba történő belépéshez

– olvasható a válaszban. Ez azt jelenti, hogy ha egy magyar állampolgár Kanadába az Egyesült Államokon keresztül utazik, akkor a visszaútra új ESTA-t kell igényelnie.

Egy másik hozzászóló egy októberre tervezett floridai út miatt került bajba, mivel a nyaralás alatt beiktatnak majd egy többnapos karibi utat is. Mivel az illető az utazás alatt két héten belül kétszer is be fog lépni az USA-ba, így tisztázni szeretné, hogy ezt miként tudja a legegyszerűbben megtenni az új szabályok mellett.

A felháborodás és a dühös kommentek mellett számos olyan hozzászólás is akad, amely igyekszik kifigurázni az USA szigorítását. Ezek a posztok gyakorlatilag annyiból állnak, hogy az illető egyébként se akart volna az USA-ba menni, így rá ez a szabály nem is vonatkozik.

Minek mennék oda?

– tette fel a kérdést egy hozzászóló.

Előfordulnak olyan vélemények is, amelyek szerint Washington politikai bosszúja igazából a magyar kormánnyal fennálló rossz kapcsolatra adott reakció. Olyan komment is akad, amely szerint

az USA tehetetlen a magyar békepártisággal szemben, és ezért szánta el magát egy ilyen kicsinyes lépésre.

Az Egyesült Államok augusztus 1-jétől szigorította a magyar állampolgárok beutazására vonatkozó szabályokat. Azután döntöttek így, hogy Washington szerint Magyarország nem kezelte a már többször jelzett biztonsági hiányosságokat. Cikkünkben összeszedtük, hogy egy magyar állampolgár milyen feltételekkel utazhat az Egyesült Államokba. Az eljárás bürokratikus és szigorú, a legkisebb hiba is kiutasítást vonhat maga után.

Miért szigorította a magyar vízummentességet az USA?

Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének tájékoztatása szerint a vízummentesség szigorítását a 2011 és 2020 közötti egyszerűsített honosítási eljárás miatt hozták. Washington szerint az egyszerűsített honosítási eljárás keretében a magyar kormány nagyjából egymillió olyan embernek adott állampolgárságot, akiknek a személyazonosságát nem ellenőrizték megfelelően. A konzulátus állítása szerint az amerikai kormány évek óta próbálta rendezni a biztonsági aggályait az így kiadott magyar állampolgárságok miatt, de mint írták, a magyar kormány nem foglalkozott ezekkel a problémákkal. A vízummentesség szigorítását erre válaszul adta ki Washington, és azt is közölték, hogy a felmerült biztonsági aggályok rendezéséig ez a döntés hatályos marad.