Bezárják a Ruszwurm cukrászdát, mert a tulajdonos nem fizetett védelmi pénzt Karácsony Gergely kedvenc polgármesterének

Nagyon szomorú, hogy idáig jutottunk. A polgármester asszony, ahelyett, hogy megoldást talált volna a Ruszwurm cukrászda megmentésére, a bezárás mellett döntött, miután összeveszett Szamos Miklóssal. Emiatt pár héten belül inkább elveszi az I. kerületiektől a világhírű cukrászdát. Az önkormányzat is nagyon rosszul jár, aligha tudja behajtani a sok száz millió forintos követelését -

mondta Böröcz László az Origónak. Böröcz közölte, hogy ha rajta áll, biztosan talált volna megoldást a Ruszwurm megmentésére, és a cukrászda közönsége mellett az önkormányzat is jól járt volna.

Az I. kerület fideszes polgármesterjelöltje emlékeztetett rá, hogy V. Naszályi Márta a 2019-es önkormányzati választásokig feltűnően jó viszonyt ápolt Szamos Miklóssal, többször is védelmébe vette testületi üléseken. Ez polgármesterré választását követően is folytatódott, egyből felfüggesztette a pert az önkormányzat és a cég között. Aztán valami történhetett, mert a per újraindult. Szamos nemrég azzal vádolta meg a polgármester asszonyt, hogy védelmi pénzt kért tőle, amire ő nemet mondott. Most bosszúból zárathatja be a cukrászdát. A polgármester asszonynak nem ez az első ilyen ügye, korábban a tabáni Asztalka cukrászdát akarta bezáratni, ott a testületi többség be tudott avatkozni, így menekült meg a híres helyi cukrászda - zárta szavait a politikus.

Vesztegetés elfogadásának gyanújával nyomoznak

Mint arról korában beszámoltunk, vesztegetés elfogadása gyanújával nyomoz a rendőrség a V. Naszályi Márta polgámesterhez köthető korrupciós botrányban. Az ügyben a Ruszwurm cukrászda tulajdonosa, Szamos Miklós tett feljelentést, aki az Indexnek azt állította, az I. kerületi polgármester védelmi pénzt kért tőle.

Most derült ki, hogy december 4-én a Budavári Önkormányzat végleg bezáratja az ország egyik leghíresebb cukrászatát, a Ruszwurmot. Egy végrehajtási jegyzőkönyvben az áll: "[Az]1014 Budapest, Szentháromság u. 7. szám alatti ingatlant 2023.12.04.-én (hétfő) délelőtt 8 órakor üresen a végrehajtást kérő birtokába adom"