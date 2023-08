A politikus először a magyarországi zsidó oktatási intézményekről beszélt, mint megjegyezte, nyilvánvalóan mindenhol menetrend szerint indul meg a tanév. Ami gond van, az nem a tanév, hanem az oktatási intézmények állapota. Ezek közül a legfontosabb feladat az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem (OR-ZSE) épületének a kérdése. Egy 150 éves intézményről és épületről van szó, jegyezte meg az államtitkár, ami jelenleg nem a legalkalmasabb egy modern oktatási intézmény szerepének betöltésére. A Mazsihisz elnöke az utóbbi hónapokban többször is jelezte, hogy beszélni kell az egyetemről, a kormány nyitott mindenre.

Ugyanakkor az is tény, hogy ebben az évben biztosan nem lesz meg a szükséges forrás. Az, hogy a jövőben mi fog történni, a későbbi megbeszélések tárgya lesz. Ahhoz, hogy ez az egyetem is valóban meg tudjon újulni, például szélesíteni kellene a tantárgyak körét. Szükség lenne rá, hogy minnél többen, minnél többféle tárgyat tanuljanak itt, arról nem is beszélve, hogy a zsidó középiskolákban évről évre túljelentkezés van, azaz lennének hallgatók. Példaként említette a politikus a társadalomtudományok területét, ahová az OR-ZSE beléphetne oktatási intézményként.

