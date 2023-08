Magyarország nagystratégiája ma is az kell legyen, ami 1100 éve mindig: egyetlen birodalomnak sem engedhetjük, hogy beolvassza az országot! - Szánthó Miklós az átalakuló világrendről, a nagyhatalmak szerepfelfogásáról és Magyarország jövőbeli helyéről beszélgetett Szabolcs Takács washingtoni nagykövettel és Horváth Leventével, az Eurázsia Központ igazgatójával a Tranzit Fesztiválon.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója kiemelte: a világtérrend átalakul, az USA hegemón szerepe gyengülőben van, új nagyhatalmak emelkednek fel - vagy térnek vissza a geopolitika színpadára, mint Kína. Ebben a helyzetben csak az lehet a magyar cél, hogy blokkosodás helyett az összekapcsoltságot választva, "önző módon" csak a magyar érdeket érvényesítsük, ne külső erőközpontoknak akarjunk megfelelni.

Szánthó Miklós az orosz agresszió szülte ukrajnai háborúra adott nyugati szankciós és "leválasztási" politika kapcsán kiemelte, hogy

„a létező legrosszabb stratégia az, ha Oroszországot Kína karjaiba hajtjuk", és mégis ez történik. Szánthó Miklós szerint az amerikai és európai globalista baloldal az elmúlt években számos olyan „ki nem kényszerített hibát" vétett, ami meggyengítette a Nyugat globális pozícióit.

Brüsszelben nem tudják, hol is legyen Európa helye az átalakuló világrendben. Semmi jele átgondolt stratégiának Európa jövőjét illetően, az eurokraták nem képviselik az európai érdekeket,

a békepártisággal igazából csak Magyarország képviseli az igazi uniós érdeket - mutatott rá a főigazgató. Szánthó ennek kapcsán kiemelte, hogy Magyarországnak ezért is fontos saját szuverenitásának megőrzése, és az, hogy megtarthassa gazdasági kapcsolatait Nyugat és Kelet felé is. Ehhez szükséges az is, hogy ne hagyjuk magunkat belelökni olyan helyzetekbe, hogy választani kelljen egyik vagy másik blokk kapcsán.