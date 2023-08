A tihanyi rendezvényen elhangzott gondolatok egyértelműen közpolitikai iránytűként szolgálnak az elkövetkező egy évben – mondta az Origónak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a hatalmas sikerű Tranzit kapcsán. A Századvég tanácsadója felhívta a figyelmet arra, hogy a Tranziton megjelent több ismert ellenzéki pártpolitikus, viszont nem akart/mert élni a lehetőséggel Gyurcsány pártja, a DK, valamint annak úgynevezett árnyékkormánya, amely így végleg elvesztette a hitelét abban a tekintetben, hogy a kormánypártok vitakészségét kritika tárgyává tehesse. A szakértő az Origónak adott interjúban kifejtette: a jövő választó és választható közössége egyaránt talált magának poltikai csemegét a legutóbbi Tranziton is, amely kiváló szellemi muníciót biztosított az őszi politikai évadhoz.

Hétvégén óriási sikerrel zárult a Tranzit politikai fesztivál Tihanyban. Miért fontos, és mit jelez, hogy több mint kétezer résztvevőt érdekelt az esemény?

Az ezúttal a legnagyobb és legjelentősebb politikai évadnyitó fesztivál szerepét betöltő Tranzit egyértelműen bizonyítja, hogy a konzervatív közösségi fórumok jelentősége hazánkban évről évre emelkedő tendenciát mutat, illetve

egyre több fiatalt érdekel a kultúrált politikai vita jobb és baloldal, konzervatív és liberális, továbbá nemzeti és globalista érzelmű szereplők között.

Apró, de érdekes adalék, hogy az ikonikus rendezvény annyira kinőtte magát, hogy az eseményen több napon át részvevőkön túl már sétálójegy bevezetésére is sor került, amelyek egyébként szintén egytől-egyig elfogytak. Ehhez hozzájárult, hogy a polgári-nemzeti kormány a miniszterelnök kiemelkedő jelenléte mellett, rendkívül magas szinten képviseltette magát több miniszterrel és államtitkárral.

Hosszú évek után Orbán Viktor miniszterelnök is elmondta gondolatait. Mik voltak a kormányfő legvelősebb mondatai, és mit vetítenek ezek előre?

A magyar miniszterelnök identitásképző jelleggel a „Mit jelent magyarnak lenni" kérdést vetette fel elsők között, és többek mellett rámutatott, hogy a hazai baloldal, bár önállóan szerény ellenfélnek számít, mégis Góliáthoz hasonlítva a sokszoros külső, nemzetközi támogatáson alapuló fölénye ellenére maradt alul a legutóbbi választáson a nemzeti oldallal szemben, amely Dávidhoz hasonlítva egy olyan stabil többséget maga mögött tudó közösség, amely a magyar embereknek köszönhetően kemény munkával és kitartással egy versenyképes és válságtűrő országot volt képes felépíteni az elmúlt bő évtizedben. Központi szerepet játszottak a kormányfő beszédében a magyar küldetéstudat és ezen küldetésnek forrása, szépsége, a konzervatív és liberális értékrend alapvető azon elkülönítése, hogy önnön magunknál vannak a világon fontosabb értékek is, úgy mint, a család, haza, vagy Istenhez való kapcsolat.

Ezek túlmutatnak az önzésen és kisszerűségen alapuló individualista liberális szemléleten és egyszersmind értelmet, mögöttes tartalmat adnak földi létünknek.

Várható, hogy érkeznek majd külföldi reakciók a kormányfő beszédére?

Tekintettel arra, hogy a kormányfő által konzekvensen képviselt értékek és gondolatok például a migráció, a gyermekvédelem, a gendertanok vagy a háborút mielőbb lezáró fegyverszünet és béke kapcsán a nyugati közélet egyes irányzatain belül Franciaországban, Ausztriában, Olaszországban és persze az Egyesült Államok sok tízmilliós konzervatív közösségén belül is egyre nagyobb teret nyernek, az a tendencia is egyértelműen felismerhető, hogy amikor minél többen értenek egyet a magyar kormányfő álláspontjával, annál hangosabban kívánja a nemzetközi fő sodra tű sajtó ezeket támadni. Az is törvényszerűség ugyanakkor, hogy

minél keményebben támadják, annál nagyobb és meghatározóbb a magyar miniszterelnök politikai súlya és jelentősége.

Mik voltak a legfontosabb témák, amik szóba kerültek, és mondhatjuk-e, hogy az itt elhangozott gondolatok iránytűként szolgálnak az elkövetkező egy évben?

A sokszínű kínálat terjedelmes felsorolást igényelne, mégis talán a legtöbbet említett témák Magyarország és Európa jelene, jövője, a háború okozta gazdasági, energetikai és politikai válságok okozta kihívások köré összpontosulnak, de a jog és történelemtudomány, valamint a sport és a kultúra is kiemelt területek voltak az egyes előadások és diskurzusok vonatkozásában.

Tekintettel arra, hogy kevesebb, mint egy év van hátra a közelgő európai parlamenti és helyi önkormányzati választások egyidőben tartott időpontjáig, valamint ezáltal a politikai élet nagyobb sebességbe is kapcsol, a tihanyi rendezvényen elhangzott gondolatok egyértelműen közpolitikai iránytűként szolgálnak az elkövetkező egy évben.

Miniszterek, államtitkárok, véleményvezérek és sok mindenki más is képviseltette magát a rendezvényen. Miért fontos e tekintetben a Tranzit, és mondható-e, hogy a kötcsei piknikhez hasonlóan ez is egy igazi branddé vált az évek során?

Egyértelműen igazi politikai branddé alakult a rendezvény, ehhez nem férhet kétség, mindezt bizonyítja az idei résztvevők immár említett magas száma, valamint a miniszterelnök 11 év után történő ismételt, személyes megjelenése. "Közösség, hagyomány, szabadság". Ez a jelmondat szerepel az alapítványuk által 2006 óta kiadott Kommentár folyóirat címoldalán, és saját hitvallásuk szerint ezen értékek mentén kezdte meg működését 2009-ben a Tranzit rendezvénysorozat. A szervezők pedig elmondásuk szerint arra törekszenek, hogy erősítsék a párbeszédet a közéletet érintő legfontosabb kérdésekben a hazai kulturális, tudományos, közéleti és gazdasági élet szereplői között, és hogy közösségi teret teremtsenek a közjóért tenni akaróknak.

A Tranziton megjelent több ismert ellenzéki pártpolitikus, viszont nem akart/mert élni a lehetőséggel a DK, valamint annak úgynevezett árnyékkormánya, amely így végleg elvesztette a hitelét abban a tekintetben, hogy a kormánypártok vitakészségét kritika tárgyává tehesse.

Baloldali politikusok is vitáztak kormánypártiakkal, és bal-, valamint jobboldali gondolkodók is összecsaptak. Miért fontos ez a rendezvény a fiatalok szempontjából? Mit adhat nekik? Miért fontos egyáltalán, hogy vannak ilyen viták?

Egyrészről fontos lehet, hogy a hivatalos közjogi fórumokon túl, kötetlenebb és szabadabb közegben is lehessen kulturált politika vitákat folytatni, másrészt persze azért, mert számos olyan közéleti téma merül fel, amelyeket ilyen rendezvényeken lehet kitárgyalni talán részletesebben, mint például az Országház falai között. Azt a társadalmi igazságot, miszerint az államnak a közjót és a választópolgárainak méltányos érdekeit kell képviselni, úgy is meg lehet valósítani, vagy úgyis hozzá lehet ehhez járulni, hogy az ellentétesen vagy esetleg párhuzamosan gondolkodó személyek közéleti kérdésekben kicseréljék gondolataikat, eszméiket.

Ráadásul a fiataloknak itt közvetlen lehetősége nyílik a politika élvonalában harcoló szereplőkkel is találkozni, eszmét cserélni, vitákat folytatni, vagy a véleményüket megismerni.

A jövő választó és választható közössége egyaránt talált magának poltikai csemegét a legutóbbi Tranziton is, amely kiváló szellemi muníciót biztosított az őszi politikai évadhoz.

