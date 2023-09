Köztéri kocsmává alakul a Blaha Lujza tér estére, a Magyar Nemzet stábja egy verekedésen és prostituáltak üzletein kívül azt is rögzítette, hogy három fiatal egy biciklivel zárkózott be hosszú percekre Karácsony Gergely köztéri vécéjébe.

Az Origo cikke nyomán a sajtó több helyen is beszámolt róla, hogy a Blaha Lujza téren lévő köztéri mosdót prostituáltak is használhatják arra, hogy itt fogadják kuncsaftjaikat; a Magyar Nemzet megkérdezte a járókelőket, hogy mit tapasztalnak.

Többen is elégedetlenek voltak azzal, ahogyan megvalósult a tér felújítása, sokan panaszkodtak a koszra és a hajléktalanokra, de akadt olyan is, aki saját szemével látta, hogy alkalmi bordélyháznak is használják a vécét.

Ezt követően a Magyar Nemzet stábja éjszaka rejtett kamerával forgatott a helyszínen, és elképesztő dolgokat tapasztalt.

A felvételek tanúsága szerint valóban van arra példa, hogy egy férfi és egy nő huzamosabb ideig bent tartózkodik a helyiségben, de a legszürreálisabb jelenet az volt, amikor három fiatal egy kerékpárral zárkózott be csaknem hét percre.

Mindeközben a tér egyfajta köztéri kocsmaként funkcionál, szól a zene, a székek és a padok köré gyűlve pedig az emberek alkoholt fogyasztanak.

Sőt, még egy verekedést is sikerült rögzíteni.