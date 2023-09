Lánczi Tamás az interjúban úgy fogalmazott: sorsdöntő választás előtt állunk, mert több mint egy évtized után ismét esély látszik arra, hogy magyar képviselők legyenek Pozsonyban.Megjegyezte: lehetett ugyan hallani szlovák politikusoktól az elmúlt években, hogy majd ők képviselik a magyarok ügyét, ám azt láthatjuk, hogy a magyarok ügyét csak a magyarok képesek képviselni.

A politológus szerint Szlovákia apatikus, politikailag kiábrándult állapotban van, a szavazók szkeptikusak, várhatóan alacsony lesz a választási részvétel, ez pedig lehetőséget teremt a magyarok számára.

A felmérések szerint a Szövetségnek van esélye elérni a bejutási küszöböt, főleg, ha szlovák honfitársaik nem mennek el nagy arányban választani - mondta, hozzátéve: három hét rövid idő, ez alatt a magyar pártnak nagyon intenzív kampányt kell folytatnia, hogy ezt az esélyt valóra is váltsa.

Lánczi Tamás a magyarok számára a legfontosabb kérdésnek az anyanyelvi oktatást nevezte.

Arra a kérdésre, van-e esély arra, hogy koalíciós szerepet vállal a Szövetség, ha bejut a parlamentbe, illetve hogyan áll most a legesélyesebbnek tartott Smer, Robert Fico pártja, Lánczi Tamás kifejtette: nagyon sok párt indul, a szlovák választási rendszer pedig lehetőséget ad arra, hogy sok kicsi, nagyjából hasonló súlycsoportban versengő párt jusson be a törvényhozásba.

Elemzése szerint ezek közül - a többiek rovására erősödve - a Smer emelkedik ki, mert Robert Fico a szlovákokat nagyon érdeklő, egyben elkeserítő témákat karolt fel, mint a gazdaság, a munkanélküliség, a reálbércsökkenés, és képes "becsatornázni" az ezekkel kapcsolatos félelmeket, indulatokat.

Lánczi Tamás kitért arra, hogy bár a Smer "tankönyvszerűen" baloldali párt, az a furcsa helyzet állt elő, hogy Fico pártja valójában a globalistákkal szemben áll, és véleménye szerint azért kap rengeteg támadást (a Szlovákiában is működő Soros-szervezektől is), mert nem akarja Szlovákiát alárendelni a globalista, internacionalista erőknek.

A politológus nagyon érzékeny kérdésnek nevezte, hogy ki kivel köt koalíciót, de az anyaország és a V4-ek szempontjából úgy ítélte meg, hogy kedvező lenne Fico győzelme, ami csak relatív lehet, abszolút többségre nem fog szert tenni.Úgy vélte, megvan a veszély, hogy zavaros idők jönnek Szlovákiában, és a győztes nem talál koalíciós partnert, mert ebbe álláspontja szerint Brüsszelből és a tengerentúlról beleszólhatnak.

Ficónak megvan a politikai képessége, hogy egy koalíciót tető alá hozzon, ha ezt külföldről engedik - mondta, kifejtve: ha nem lesznek koalíciós partnerek, folytatódik az a káosz, amely az elmúlt legalább egy évet jellemezte Szlovákiában.

Lánczi Tamás a beszélgetés végén azt mondta: magyar szempontból az lenne a legideálisabb, hogy ha már Fico nyer, akkor találjon koalíciós partnereket - jó lenne, ha ebben ott lenne a Szövetség is -, így rendeződne a helyzet Szlovákiában, lenne tárgyalópartnere a többi V4 országnak is, lenne kivel leülni, aki mögött van legitimáció.