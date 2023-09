Szöllősi György azért utazott volna az Egyesült Államokba, mert ő nyitotta volna meg péntek reggel a jubileumi 25. Árpád-kupát a Chicagói Magyar Kultúrtanács felkérése. Mindez azonban meghiúsult, miután az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége megtagadta a vízumot, hiába kérte a magyar külügyminisztérium a hivatalos, diplomatavízumot. Az egészen döbbenetes bideni bosszúra a Magyar Nemzeti Médiaszövetség is reagált.

„A chicagói magyar közösség meghívására vettem volna részt az észak-amerikai magyarok hagyományos futballtornáján, az immár 25., jubileumi Árpád-kupán, amelyet a Chicagói Magyar Kultúrtanács felkérése alapján péntek reggel nyitottam volna meg" – írja közösségi oldalán megosztott bejegyzésében Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője.

Mint írja, az amerikai út egyben alkalom lett volna arra, hogy a kontinensen kirobbant Messi-őrületnek a helyszínen tapasztalható részleteiről is beszámoljon a Nemzeti Sport olvasóinak, helyi kollégáival és futballvezetőkkel beszélve (több hivatalos találkozó volt előkészületben), továbbá válogatott labdarúgónkkal, a Philadelphia Union MLS-csapatban futballozó Gazdag Dániellel is találkozott volna, hogy aztán hasonló módon számolhasson be az ott látottakról, mint néhány éve, a több magyart foglalkoztató Kansas Citynél lett látogatásakor.

„A terv azonban füstbe ment, miután az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége megtagadta tőlem a vízumot, a külügyminisztérium hivatalos, diplomatavízum iránti kérelme ellenére.

Mindez azért különösen érthetetlen, mert sportújságíróként és Magyarország hivatalos képviselőjeként, nagykövetként tagadták meg a beutazásomat" – írja a Nemzeti Sport főszerkesztője.

„Nem a személyes sérelem fáj – bár eléggé mellbevágó, hogy persona non grata lettem az USA-ban és fontos lett volna a találkozás az amerikai magyar barátokkal, sporttársakkal –, hanem az a megaláztatás, amely így a hazámat és a nemkívánatosnak minősített sajtót, a média képviselőjét és a sportújságíró-családot éri a szólásszabadság valamikori fellegvárának és élharcosának számító Egyesült Államok részéről. Amely, úgy látszik, tőlem, a magyar sportújságírótól félti az amerikai demokráciát, miközben a hidegháborús időket idéző, finoman fogalmazva is zavarba ejtő döntést hoz egy szövetségesének a polgárával szemben" – zárja bejegyzését Szöllősi György.

Tilt és kitilt a szabadság valamikor volt hazája – reagált a Magyar Nemzeti Médiaszövetség

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség felháborodással értesült róla, hogy az amerikai nagykövetség megtagadta a beutazást Szöllősi György kollégánktól, a Nemzeti Sport főszerkesztőjétől, szervezetünk elnökségi tagjától – írja a Magyar Nemzethez eljuttatott közleményében a szervezet.

Mint ismeretes, Szöllősi György sportújságíró, nagykövet, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség európai tagozatának alelnöke a helyi magyar közösség meghívására pénteken látogatott volna az Egyesült Államokba. Programja során megnyitotta volna az észak-amerikai magyarok hagyományos futballtornáját, az immár 25., jubileumi Árpád-kupát, helyi kollégákkal, illetve futballvezetőkkel tárgyalt volna, interjút készített volna Gazdag Dániel válogatott labdarúgónkkal, illetve beszámolt volna a Nemzeti Sport olvasóinak a kontinensen kirobbant Messi-őrületről is. Az amerikai nagykövetség azonban elutasította Szőllősi György vízumkérelmét, nemcsak a látogatást meghiúsítva, hanem súlyosan sértve a szabad sajtó működését is – írják a közleményben.

Szövetségünk mindig is kiállt a vélemény és a tájékoztatás szabadsága mellett. Határozottan elutasítjuk, hogy bármilyen hatalom bármilyen érdekből akadályozza a tisztességes, munkáját végző kollégáinkat hivatásuk gyakorlásában.

Különösen felháborítónak és elszomorítónak tartjuk, hogy ez a döntés éppen az Amerikai Egyesült Államokban, a szabadságot és az emberi jogokat egykor fennen hirdető nagyhatalomban született meg egy szövetséges ország állampolgárával szemben

– hangsúlyozták a közleményben. Tiltakozunk a példa nélküli, kirekesztő, a szabadságjogokat súlyosan sértő lépés ellen és felhívunk minden jóérzésű kollégát és szakmai szervezetet a határon innen és túl, hogy emeljék fel szavukat a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadsága mellett.