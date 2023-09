Az elmúlt évtizedben Európában nálunk nőtt legnagyobb mértékben a házasságkötések száma és a gyermekvállalási kedvet mutató termékenységi ráta is, pedig a 20–40 év közötti nők létszáma 1,5 millióról 1,2 millióra esett. Fontos azt is látni, hogy ha nem valósult volna meg az elmúlt tíz évben ez a kiterjedt családpolitika Magyarországon, és a gyermekvállalási kedv a 2010-es szinten maradt volna, akkor 160 ezerrel kevesebb gyermek született volna meg a mögöttünk hagyott időszakban.

156 ezerrel több gyermek született a családpolitikai intézkedésekkel, mint ha azokat nem vezettük volna be - mondta Orbán Viktor kormányfő az V. budapesti demográfiai csúcson. Mindezek mellett még mindig nagyon nehéz feladat előtt áll az ország, mert még nem értük el a mágikus 2,1-es termékenységi arányszámot. Most azon dolgozunk, hogyan fejlesszük tovább a családpolitikát, és egy második szakaszt kell indítanunk - tette hozzá. Ahogyan a kormányfő fogalmazott, a hazai családpolitika komoly eredményeket ért el az elmúlt évtizedben. Most bemutatjuk a legfőbb előrelépési pontokat.

Hatalmas előrelépés a termékenységi rátában

2010-ben sokakat fenyegetett az elszegényedés, a munkanélküliség az egekben volt, a foglalkoztatás pedig a mélyponton. Ennek következtében 2011-ben minden idők legalacsonyabb magyar termékenységi rátáját produkáltuk, mindössze 1,23-os arányunkkal az Európai Unió legrosszabbja voltunk.Innen jutottunk el 2021-re az Eurostat statisztikája szerint az 1,61-es szintre. Már negyedik éve az Unió átlaga felett vagyunk, most a tizedik helyen állunk. A legnagyobb javulás Magyarországon történt az elmúlt évtizedben.

A mostani még mindig nem a 2,1-es reprodukciós szint, de azért mérföldkőnek nem rossz. Mivel időközben a 20–40 éves nők létszáma 1,5 millióról 1,2 millióra esett, kellett ahhoz a jelentősen megnövekedett termékenység, hogy a születések száma ne zuhanjon, a legaktívabb szülőképes korban levő női korcsoport 20 százalékos létszámcsökkenése ellenére se.

Fontos azt is látni, hogy ha nem valósult volna meg az elmúlt tíz évben ez a kiterjedt családpolitika Magyarországon, és a gyermekvállalási kedv a 2010-es szinten maradt volna, akkor 160 ezerrel kevesebb gyermek született volna meg a mögöttünk hagyott időszakban. 2010-ben még öt kívánt gyermekből csak három született meg, ma már négy. Összességében tehát nőtt a szülési kedv hazánkban.

Fontos az is, hogy az abortuszok száma is jelentősen csökkent, közel 70 éve nem volt ilyen alacsony. 2010 óta körülbelül majdnem felére csökkent a terhességmegszakítások száma Magyarországon. Magyarországon a családbarát fordulat – ami remélhetőleg hamarosan demográfiai fordulatot is eredményez a népesség számában is – abban is megmutatkozik, hogy 2010 óta duplájára nőtt a házasságkötések száma, emellett pedig hat évtizedes mélyponton van a válásoké. 1986 óta nem kötöttek ennyi házasságot. Az elmúlt évtizedben Európában nálunk nőtt legnagyobb mértékben a házasságkötések száma és a gyermekvállalási kedvet mutató termékenységi ráta is.