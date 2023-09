Nem nyugszanak a kedélyek a Márki-Zay Péter vezette Hódmezővásárhelyen, ahol az önkormányzat mint tulajdonos éppen tanévkezdés előtt, mindenfajta előzetes bejelentés nélkül zárat cserélt a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola telephelyeként működő Petőfi utca 6. szám alatti iskolaépület földszinti, az intézmény által használt termein. Emiatt a fenntartó Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség elnöksége azonnali jogorvoslattal fordult az illetékes szervekhez – írja a lap.

A Magyar Nemzet munkatársának több szülővel is sikerült beszélnie az elképesztő helyzetről. Rácz Róbert – akinek fia az iskola tanulója – biztos benne, hogy az önkormányzat lépése mögött nem szakmai és nem jogi indokok húzódnak meg, mert ha így lenne, akkor ezt a döntést bármikor meghozhatták volna az elmúlt egy évben. Szerinte sokkal inkább arról van szó, hogy Márki-Zay Péter politikai cirkuszt folytat az ügyben, amit az is bizonyít, hogy a termek lezárását éppen a tanévkezdésre időzítették.

„Egy megyei jogú város első emberének, de még egy falusi polgármesternek is minden ügyben a megoldást kellene keresnie. Már csak azért is, mert a város gyermekei járnak a most büntetett intézménybe” – hangsúlyozza az édesapa. Rácz Róbert ráadásul a pofátlanság netovábbjának tartja azt, hogy korábban a polgármester több gyermeke is ebbe az intézménybe járt. Vagyis – mint mondja – Márki-Zay Péter azt a közösséget támadja, ahol korábban a gyermekei is tanultak.

Lőrincz Ildikó Lujza, akinek két lánya megnyerte a 2019-es Felszállott a páva vetélkedőt ének kategóriában, szintén rendkívül elkeseredett a helyzet miatt. Mint kifejti, a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola nagyon sokra hivatott intézmény, ahol évről évre mind többen szeretnének tanulni. Az utóbbi időben azonban egyre több nehézséget okozott, hogy a helyiségek hiánya hátráltatta a fejlődést, amit csak súlyosbít a Márki-Zay Péter vezette önkormányzat mostani döntése, amely szerint termeket zártak el az oktatási intézmény elől – írták.

„Pedig akár a reggeli áhítathoz vagy a különböző foglalkozásokhoz nagyobb terekre van szükség, és lehetőleg nem több, csak maximum két épületben. Ha ez nincs így, ha erre nincs lehetőség, az egésznek a szellemiségét veszik el. Ezeket a gyerekeket gátolni a fejlődésben abszurd” – fogalmaz Lőrincz Ildikó Lujza. Hozzáteszi, ha fékezik a lendületet, az sokkal inkább nyomasztó, mint magasztos.