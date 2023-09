A férfi, aki korábban többször is volt börtönben, 2022 januárjában szabadult. Néhány hónappal később már ismét lopott. Nem is egyszer, pont egy tucatszor.Többnyire kocsik ablakát törte be vagy, ha nyitva maradtak, egész egyszerűen kinyitotta azokat, és amit az autókban talált vitte is.

Lopott ruhákat, ételt, telefont, tévét, és gördeszkát is. Emellett kocsival el is hajtott, és óraszaküzletet is.

A férfi ellen most vádat emeltek.