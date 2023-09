Több millió forintnyi jövedelmet titkolhatott el Perjés Gábor II. kerületi önkormányzati képviselő, Karácsony Gergely mozgalmának korábbi pénzhordozó embere - derült ki a napokban. A NAV költségvetési csalás és pénzmosás gyanúja miatt is nyomoz az ügyben, de az OTP is feljelentést tett. Úgy tudni ugyanis, hogy Karácsony Gergelyék - úgynevezett mikroadománygyűjtő ládáiban kötegben voltak a gyűrődésmentes, egymás utáni sorszámú 50 és 100 eurós bankjegyek, amelyeket Perjés Gábor később a bankba fizetett be.