A gazdasági nehézségek ellenére a gyurcsányista Niedermüller Péter egy 19 fős kommunikációs apparátust tart fenn Erzsébetvárosban - tudta meg az Origo.

Ezek között van például médiamunkatárs, kommunikációs referens, újságíró, videós és kommunikációs tanácsadó is.Abban az esetben is, ha mindegyik munkatárs minimálbérre van bejelentve, akkor is ennek a csapatnak a fenntartása évente tízmilliókba kerülhet Erzsébetváros polgárainak.

A munkatársak között ismerős arcokkal is találkozunk. Feltűnik többiek között az egykori MSZP-szóvivő Nyakó István is, valamint több egykor, a szocialisták sajtóosztályán dolgozó személy is. Megtaláljuk a munkatársak között a 168Óra egykori dolgozóját, Barát Józsefet is, de feltűnik Komlósi Gábor is.

Hogy érzékeltessük az apparátus méretét: a fideszes vezetésű XVI. kerületben - amely jóval nagyobb, mint Erzsébetváros - például hárman végzik a kommunikációs feladatokat. A számtalan kommunikációs munkatárs ellenére a kerület hivatalos közösségi oldalára kevesebb mint ötezer kedvelés érkezett és nagyjából ugyanennyien követik.

Dobra verik az ingatlanokat

A 19 kommunikációs munkatárs alkalmazása azért is furcsa a baloldali vezetés részéről, mert korábban a kerületben ingatlaneladásokba kezdtek az állítólagos pénzhiány miatt. Mint arról korábban beszámoltunk, a polgármester vezetésével három és fél milliárd forint értékben adná el vagyonát a balliberális vezetés. A korábbi viták során a Fidesz-frakció elmondta, a jelenlegi ingatlanpiaci környezet nem alkalmas arra, hogy ilyen rekordmértékben váljunk meg ingatlanoktól, de mivel a baloldali vezetés teljesen felélte a fideszes vezetés után hagyott rekordmegtakarítást és nem tudott megfelelően gazdálkodni a közel 50 százalékkal nagyobb bevételből, ahhoz, hogy a választásig valami érdeminek látszó fejlesztést végre tudjanak hajtani, ahhoz el kell adni a családi ezüstöt, az utolsó, nagyértékű ingatlanokat.

Érdemes arra is emlékeztetni, h ogy miközben Niedermüller Péter több milliárd forint értékben árusítaná ki Erzsébetváros ingatlanjait, addig az erről szóló képviselő-testületi vitában azt vetette a korábbi fideszes városvezetés szemére, hogy miért takarított meg 10,5 milliárd forintot. A teljesen elképesztő kijelentésről videófelvétel is készült. A baloldali polgármester által is támogatott kiárusítás annak fényében is meglepő, hogy míg 2019-ben 16,8 milliárd, addig 2023-ban már 24,7 milliárd forint volt Erzsébetváros bevétele.