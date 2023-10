Megújult formában és új térben mutatkozik be a Vadvilág sorsjegy. A négy egyszerű és gyors játékkal érkező e-sorsjegy, a Vadvilág+ nagyobb nyerési eséllyel és akár 50 millió forintos főnyereménnyel várja a játékosokat. Az új e-sorsjegyet 2023. október 3-tól „kaparhatják" a játékosok a szerencsejatek.hu oldalon.

Az online térbe is beköltözik a nemzeti lottótársaság népszerű, 2022-ben bevezetett sorsjegycsaládja, a Vadvilág, egyik tagja. A Szerencsejáték Zrt. által végzett kutatásból kiderült, hogy a játékosok 70%-a szeret állatos sorsjegyekkel játszani, valamint a felmérés arra is rámutatott, hogy a sorsjegycsaládok esetében leginkább a több egyszerűbb játékot tartalmazó játékmenetet részesítik előnyben. A társaság ezekre az igényekre alapozva vezette be a Vadvilág sorsjegycsaládot első lépésben papíralapon, amelynek immáron digitális verziója október 3-tól elérhető már a nemzeti lottótársaság weboldalán.

A Vadvilág+ e-sorsjegyén a játékosok kedvenc kaméleonjukkal találkozhatnak, a virtuális fedőréteg alatt pedig színpompás állatszimbólumok tárulnak fel az első játékmezőben. Az új e-sorsjegy a gyors játékok kedvelőinek kínál izgalmas szórakozási lehetőséget.

A Vadvilág+ főnyereménye 50 millió forint, emellett további milliós nyereményeket érhetnek el a kaparós sorsjegyjátékok kedvelői. A nemzeti lottótársaság új terméke 1000 forintos áron vásárolható meg.

A Szerencsejáték Zrt. a digitális sorsjegyek, köztük a Vadvilág+ megalkotása során is a játékosok igényeit vette figyelembe, ezért a játékokat elsősorban mobilra optimalizálták, de bármilyen okoseszközről és számítógépes böngészőből is elérhetők.

A Vadvilág+ 2023-ban már a harmadik új e-sorsjegy, amellyel a nemzeti lottótársaság bővíti e-sorsjegykínálatát.