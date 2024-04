Több mint harminc filmmel készül a TV2 Csoport

TV2



Május 1-jén az 1969-es A tanú eredeti változatát vetítik a TV2 csatornán. A 2019-ben bemutatott verzió Cannes-ban az Ökumenikus zsűri díját nyerte el. Az egyetlen fennmaradt cenzúrázatlan korabeli kópia alapján a digitális technika segítségével vált lehetővé az eredeti változat rekonstrukciója, ráadásul restaurálva, kiváló minőségben. Az eredeti verzióban látható a Rajk Lászlóra utaló sötétzárka-jelenet, s az a beszélgetés is bővebb, ahol az egyház ezeréves stabilitását állítják szembe az éppen csak megszületett kommunista rendszerrel. Ebben a változatban nem szerepel a forgalmazott változatot záró, több évvel később játszódó villamosjelenet, amit Bacsó Péter rendező a cenzúra utasítására illesztett a film végére 1969-ben.

SuperTV2



A Magyar Film Napján a SuperTV2 nézői is találnak kedvükre való programot. Április 30-án a Kilenc és fél randit láthatják Fenyő Iván és Kovács Patrícia főszereplésével. A 2018-as vígjátékban Debreceni Dávid, az egykori író, a bulvárlapok sztárja tökéletes életét éli, ám egy napon gazdag menyasszonya elhagyja, a luxusautóját összetörik, és a kiadója beperli. Dávidnak sürgősen pénzre van szüksége. A kiadó vezetője ultimátum elé állítja: megkapja a pénzt, ha ír egy könyvet tíz nap alatt arról, miért van annyi magányos fiatal nő Budapesten?

Május 1-jén jön a Valami Amerika 3. A már jól ismert tesók: Tamás, Ákos és András minden eddiginél lehetetlenebb helyzetbe kerülnek a szélhámos Alexnek köszönhetően. A körülményeket bonyolítja a rendőrség és a két rivális maffiabanda. Egy rejtélyes, milliókat érő, lopott bélyegért indul hajsza, aminek tétje a fiúk sorsa.

Május 2-án este ismét egy magyar vígjáték lesz műsoron. Szilveszter éjjelén bármi megtörténhet. A BÚÉK-ben egy baráti társaság az év utolsó napján úgy dönt, hogy egy játékkal fűszerezi meg a bulit: egész este mind a heten úgy telefonálnak és írnak vagy fogadnak üzeneteket a mobiljukon, hogy hangosan fel kell olvasni. És ezzel el is kezdődik a hazugságok, átverések és simliskedések hosszú sora. Goda Krisztina rendező alkotótársával, Divinyi Réka forgatókönyvíróval készítette el az eredeti olasz Teljesen idegenek című sikerfilm magyar változatát, és hazánk népszerű színészeivel – köztük Hevér Gáborral, Szávai Viktóriával és a Hazatalálszból is ismert Törőcsik Franciskával - keltik életre a meglepetéssel teli szilveszter éjszaka eseményeit.

Május 5-én két legendás magyar színészünk, Reviczky Gábor és Pogány Judit főszereplésével látható a Zimmer Feri. Fikász Ferenc ötvenes vállalkozó hatalmas adósságot a nyakába véve kibérel egy balatoni üdülőt. Terve szerint őszre kifizeti az adósságot, és ehhez minden eszközt felhasznál: méregdrágán adja ki a szobákat, vizezi a sört, romlott húsból főz, földet kever a kávéhoz. Kizárólag a családjában bízik, bár bennük sem mindig. Tímár Péter nagy sikert aratott filmszatírája sajátos technikával készült, a színészek egyes jelenetekben eredetileg visszafelé mozogtak, majd a filmben ezt fordítva vágták be, a szövegeiket pedig hol gyorsítva, hol lassítva játszották le.