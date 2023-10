“Amikor egy felnőttnek helyt kell állni, akkor döntéseket kell hoznia, kivel áll szóba, kit enged közel magához, milyen munkát vállal, elér-e célokat. Ehhez viszont szüksége van a megfigyelési és döntési képességre. Ha ezt gyerekkorban kiölik belőlük, mert a szülő dominálni és fegyelmezni akar, ugyanolyan boldogtalan társadalmat nevelünk, amiben most élünk”, osztotta meg Beszédes Henrietta, gyereknevelési specialista.

Talán most felszisszen a legtöbb szülő, hogy “akkor mit tegyek, hogy ne nőjön a fejemre?”

Henrietta saját példájával szemlélteti az egyszerű módszert, mellyel elérhetjük, hogy a gyerek jó döntést hozzon.

"Képzeljük el a helyzetet: Bence, a kisfiam, egy nyári napot követően étteremben kívánta a szomját oltani egy kólával. Természetes vágy egy gyermek részéről, különösen, ha körülötte mindenki azokat a színes, csillogó italokat fogyasztja. Azonban ahelyett, hogy rögtön nemet mondtunk volna a férjemmel, vagy az egyszerűség kedvéért engedtünk volna neki, amellett döntöttünk, hogy kezébe adjuk a jó döntéshez szükséges információkat. Mivel Bence rajong a fociért, és álma, hogy egyszer profi legyen, így férjem megmutatta neki Cristiano Ronaldo életmódján keresztül, hogyan segíthet az egészséges étrend a sportban való kiemelkedésben. Azt is szemléltettük, hogy a cukros üdítők elnehezíthetik a koncentrációt és az energiaellátást, míg a víz felfrissíti a szervezetet és energiát ad. Miután megosztottuk vele ezeket az adatokat, a választás a kezében volt. Döntött, és vízzel koccintottunk. Eltelt némi idő a beszélgetéssel, de a következő éttermi látogatáskor már nem volt kérdés a választott italról", meséli el Henrietta.

A szabályok bevezetése és érthető magyarázata sokkal többet ér, mint az egyszerű "mert én mondtam".

"A gyerekek értékelik, amikor komolyan vesszük őket, és fontosnak érzik magukat a családban. Ha bevonjuk őket a döntésekbe és a feladatokba, hosszú távon erős és kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatot építhetünk velük, hiszen a szülő is tisztelettel néz a másik emberre maga mellett, ami jelen esetben a gyermeke”, teszi hozzá a "10 szabály a sikeres gyereknevelésért" című bestseller szerzője.

A célok szerepe a gyereknevelésben

Első ránézésre nem könnyű észrevenni az összefüggést a szabályok betartatása és a célok között. Ám a fenti focista történet lényege is ez, hiszen a gyerek akkor tud észszerűen dönteni, ha van a döntése mögött egy rendíthetetlen célja. Amikor a szülőknek szembesülniük kell azzal a kihívással, hogy szabályokat be kell vezetni a gyermekük életébe, hatékony stratégia lehet a közös célok megfogalmazása. Az ilyen célok meghatározása abban segíthet, hogy a gyermek megértse, miért van szükség egy adott szabály betartására, és ezen keresztül hogyan kerülhet közelebb a céljaihoz. Fontos, hogy a cél ne csak a szülők szabályainak, hanem a gyermek saját ambícióinak is megfeleljenek.

"Vegyük például a délutáni alvás kérdését", javasolja Beszédes Henrietta, gyermeknevelési szakértő. "A kisgyermekek sokszor ellenállnak a délutáni pihenőnek, pedig az segít feltöltődniük a nap további részére. Ebben az esetben, ahelyett hogy ráerőltetnénk a pihenést, inkább javasoljuk a gyermeknek egy konkrét célkitűzést. Mi lenne, ha délután együtt sétálnánk, fociznánk a parkban vagy kerékpározásra mennénk? Miután felvetettük ezt az opciót, feltehetjük a kérdést: Szerinted hogyan élveznéd jobban a tevékenységet, ha álmos vagy, vagy ha kipihent? A lényeg, hogy a gyermeknek lehetősége legyen mérlegelni a lehetőségeket, és a saját döntését meghozni, hiszen ezen keresztül a gyermek érezheti, hogy a saját kezében van az irányítás. A kényszerítés helyett a célok kitűzése sokkal inkább eredményre vezet", mondja a szakértő.

A gyermeknevelés során elengedhetetlen a célok meghatározása és az azokhoz vezető utak keresése. Beszédes Henrietta számos forráson keresztül kínál tanácsokat és útmutatókat a szülők számára, hogy ez a leghatékonyabban menjen – legyen az a boldoggyerek.com online blog, Instagram, TikTok vagy hanganyagok. Segítségükkel a szülők megtalálhatják azokat az eszközöket, amivel a gyereknevelés nem zűrzavar és káosz, hanem a boldog családi élet része.

A fenti eszközökkel elérhető, hogy gyermekünk felnőttként is talpraesett legyen, aki szereti az életét, ugyanakkor betartja a szabályokat, amiket elvársz tőle.

Beszédes Henrietta új műsorral is jelentkezik, hogy a szülőknek több nézőpontot is bemutasson más anyák életén keresztül. Az "Anyasztori" című sorozat a Boldog Gyerek YouTube csatornán és a TV2 Play online platformon elérhető.