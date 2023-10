Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője utalt arra nemrég, hogy Brüsszelből „az európai polgárok közös pénzéből a magyar baloldalt pénzelik": Kocsis Máté nem csak az Európai Bizottságról, hanem tengerentúli cégekről, multinacionális vállalatokról és a szélsőliberális NGO-król is beszélt a baloldal finanszírozása kapcsán. A Tűzfalcsoport.blogstar.hu ezek közül a Journalismfunddal foglalkozott legújabb bejegyzésében.

A Journalismfund egyik friss híre szerint idén nyáron két szerkesztőség, a Nyugat.hu (Nyugat Média és Világháló Egyesület) és Debreciner (Együtt Debrecenért Egyesület) számára ítéltek meg 20 ezer, valamint 18 260 eurót, vagyis 7-7,7 millió forintot. Az előbbi a baloldal nyugat-magyarországi, a másik a hajdúsági baloldal szócsöve - olvasható a bejegyzésben.

Mindezek mellett a brüsszeli székhelyű alapítvány csaknem harminc magyarországi vagy magyar kötődésű újságírót támogatott az elmúlt években. A nyertes pályázók között található Erdélyi Katalin vagy éppen Sarkadi Nagy Márton, az atlatszo.hu "újságírói". Lássunk néhány példát, a teljesség igénye nélkül, arra vonatkozóan, kik, mire és mennyit kaptak a Journalismfundtól.

Keller-Alánt Ákos (Magyar Narancs) két projektben volt benne bel- (a HVG-s Rácz Tibor) és külföldi kollégáival. Ezekre együttesen csaknem 10 ezer eurót, 3,5 millió forintot kaptak. A címek itt magukért beszélnek: „Hogyan exportálja Orbán az illiberalizmusát" és „A magyar 'Zuckerberg', aki életben tartja Orbán rendszert".

Ugyanez viszont nem mondható el a „Szerbiából Magyarországra – Átkelni a határon az EU-ba" című projektről, amelynek a végeredménye egyetlen cikk és egy videó lett – több mint 20 ezer euróból. Az Átlátszó kvartettje (Gyurkovics Virág, Bodoky Bence, Segesvári Csaba és Szabó Krisztián) tehát annyi pénzt kapott valamiért, mint most a Nyugat.hu egész kollektívája.

Sipos Zoltán (Átlátszó) és román kolléganője, Codruța Simina a „Gyűlölet megosztása" című kétnyelven publikált munkájának „árába" pedig beleférne a Debreciner működési támogatása. A Journalismfund 16 600 eurójából egy olyan cikk született, amely a Fidesz-KDNP politikáját igyekszik összemosni a szélsőséges, magyargyűlölő romániai AUR-éval.

Szabó Tünde (a Főtér.ro volt szerkesztője) és Kulcsár Árpád (Átlátszó) pedig az „Orbán Viktorhoz köthető" Böjte Csaba lejárását célzó botrányos cikkeikre nyertek el 14 500 eurót.

Így befolyásolja Soros a médiát

A Tűzfalcsoport arról is beszámol, hogy az amerikai Media Research Center (Médiakutató Központ) új jelentése feltárta a Soros György milliárdos liberális pénzember és 54 prominens médiaszemélyiség közötti kapcsolatokat. A szerzők, Joseph Vazquez és Dan Schneider által dokumentáltak szerint ezek között vannak riporterek, műsorvezetők, rovatvezetők, szerkesztők, hírügynökségi vezetők és újságírók.

A legjelentősebb médiaszemélyiségek közül a következőkről derült ki, hogy kapcsolatban állnak Sorossal, gyakran azért, mert az általa finanszírozott szervezetek igazgatótanácsában ülnek:

Christiane Amanpour, a CNN riportere egykor a Center forPublic Integrity, egy korábban Soros által finanszírozott nonprofit oknyomozó újságíró csoport vezetőségében ült, amely a kritikusok szerint elsősorban republikánus adománygyűjtőket vett célba.

Lester Holt, az NBC munkatársa, Sally Buzbee, a Washington Post munkatársa, Julie Pace, az AssociatedPress ügyvezető szerkesztője és Alessandra Galloni, a Reuters főszerkesztője mind tagjai a Committee to ProtectJournalists nevű, Soros által finanszírozott szervezet igazgatótanácsának, amely állítólag az újságírók jogait védi.

Margaret Brennan, a CBS és Fareed Zakaria, a CNN munkatársa a nagy befolyással bíró Council on ForeignRelations, a Soros által támogatott, az amerikai külpolitikára szakosodott agytröszt igazgatótanácsának tagja. (A szervezet neve ismerős lehet, ennek a tagja a dollárbaloldal botrányban érintett Korányi Dávid is.)

Az NBC elnöke, Cesar Conde az Aspen Institute, egy Soros által támogatott agytröszt igazgatótanácsának tagja. Az elmúlt években baloldali bizottságot rakott össze az úgynevezett dezinformáció elleni küzdelem érdekében, és a nemrég nyilvánosságra hozott Twitter-akták alapján érintett a New York Post által megírt Hunter Biden laptopos történet elhallgatásában.

Az NPR (National Public Radio) elnök-vezérigazgatója, John Lansing a Soros által a kiadványának nyújtott közvetlen finanszírozás révén kapcsolódik a szervezethez.

A PolitiFact főszerkesztője, Angie Dronbic Holan tagja a Soros által támogatott International Fact-Checking Network igazgatótanácsának, amely nyíltan nyomást gyakorolt a Facebookra, hogy cenzúrázza az általa félinformációnak tartott információkat (azaz mindent, ami a liberális narratívával ellentétes), és amely az ernyője alatt működő több tucat tényellenőrző szervezet „legfelsőbb szerve".

Ehhez kapcsolódóan a „Sorossal szembeni bármilyen kritika antiszemita" narratíva természetesen átterjedt más baloldali sajtóorgánumokra is, mint például az Associated Press, a Washington Post, a New York Times, és még hosszan sorolhatnánk. Az ilyen típusú vádak olyannyira abszurdok, hogy az egyik médium, a Moment Magazine odáig ment, hogy antiszemitizmussal vádolta meg Izrael zsidó miniszterelnökét, Benjamin Netanjahut, amiért bírálni merte Sorost.

Soros a Trump-korszakban felpörgette médiabirodalma finanszírozását: kutatások szerint 2016 és 2020 között minimum 131 millió dollárt osztott ki legalább 253 újságíró és aktivista médiacsoport befolyásolására, hogy azok szélsőbaloldali nézeteket népszerűsítsenek az abortuszról, a gazdaságról, a rendőrségről, a környezetvédelemről, és még sorolhatnánk a progresszíveknek fontos témákat. Amikor ezek a sajtóorgánumok Soros bármilyen visszás cselekedetéről beszámolnak, gyakori stratégiájuk, hogy a vádakat „összeesküvés-elméleteknek" állítják be. A Soros által finanszírozott újságírókat foglalkoztató kiadványok között van a New York Times, a Los Angeles Times, a Baltimore Sun, a CNN, az Atlanta Journal-Constitution, az ABC News, a Sacramento Bee és még számtalan más lap.

