A Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet áramhálózati fejlesztésének részeként megépült „Macs” 132/22 kV-os transzformátorállomás ünnepélyes átadásán jelen volt Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Papp László Debrecen polgármestere, Lélfai Koppány, az OPUS GLOBAL Nyrt. vezérigazgatója, valamint az OPUS TITÁSZ Zrt. vezérigazgatója, Torda Balázs. A két ütemben, összesen több mint 4,8 milliárd forintból megvalósult beruházás kifejezetten a BMW gyárat, valamint annak környezetébe települő, többségében magyar beszállítókat látja el villamos energiával.

A Debrecen nyugati határán, Kismacs mellett felépített „Macs” 132/22kV-os transzformátorállomás megépítésének tervét a megnövekedett ipari fogyasztói igények hívták életre. Közülük is kiemelkedik a BMW gyár energiaigénye, de előre látható további beszállítók, köztük sok magyar vállalkozás betelepülésével az igények növekedése. Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet ellátására dedikáltan létrehozott alállomás és a kapcsolódó távvezetékrendszer kiépítése egyúttal tehermentesíti a térség tágabb környezetének ipari fogyasztóit ellátó hálózatot, így javítva az ő ellátásbiztonságukat is.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter az alállomás átadóján elmondta:

„A kormány a háborús időkben is kitart eddigi politikája mellett, támogatja a gazdaság fejlődését, a munkahelyteremtést és a családokat. Ehhez igazodva olyan energiapolitikát folytatunk, amely megfelel a magyar emberek és a hazai vállalkozások érdekeinek, megteremti a feltételeket a további fejlődéshez.

Mint mondta,

Az energiaellátás Magyarországon stabil és biztonságos, a rezsivédelem fenntartásának köszönhetően Európában ma is hazánkban a legolcsóbb a családok számára a földgáz és a villanyáram.”

Hozzátette, kidolgozták azt a hosszú távú energiaszuverenitási programot is, amelyre biztonsággal lehet építeni a következő évtizedek gazdasági fejlődését. „A villamos energia hálózat korszerűsítését a növekvő lakossági és ipari igények mellett a megújuló energiaforrások lendületes térnyerése is indokolja. A kormány országszerte 160 milliárd forint értékben támogat kapacitásbővítő, üzembiztonságot javító beruházásokat az átviteli rendszerirányítónál és az elosztóknál. A közelmúltban benyújtott REPowerEU fejezetbe együttesen 495 milliárd forint értékben terveztünk be az áramhálózat megújítását, digitalizálását és az ipari parkok energetikai célú zöldítését szolgáló fejlesztéseket” – mutatott rá a miniszter.

A fejlesztés az OPUS TITÁSZ Zrt. eddigi legnagyobb áramhálózati beruházása, melynek mostani, második ütemében az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetbe telepített transzformátorállomása 3,254 milliárd forint értékben valósult meg. Az alállomásba beépítésre került 2 db 40 MVA 132/22 kV-os transzformátor, 4 db 132 kV távvezetéki mező, 3 db 132 kV kábelindító mező, valamint 25 db 22 kV tokozott berendezés.

A vezérlő és irányító helyiségeket magába foglaló kiszolgáló épületben jelentős részben magyar fejlesztésű informatikai és távközlési berendezések kaptak helyet, melyek teljes távelérést és automatizált irányítást tesznek lehetővé.

Az alállomás kiegészül az irányítórendszerek szünetmentes működését biztosító akkumulátor-csoporttal, és számos biztonsági, tűzvédelmi berendezéssel is. A fejlesztés részeként kiépült a „MAVIR JÓZSA” 400/132kV-os átviteli hálózati alállomásától a „Macs” transzformátorállomásig 19 kilométer nagyfeszültségű hálózat is. Az alállomástól pedig az ipari fogyasztókig kb. 15 km középfeszültségű kábelhálózat létesül, és így a gazdasági övezetben összesen mintegy 4,8 milliárd forintos áramhálózati fejlesztés valósult meg az elmúlt 3 évben.

„Az OPUS GLOBAL cégcsoporton belül az energetikai divízió kiemelt figyelmet élvez. Energiaipari cégeink feladata a meglévő értékek fenntartása mellett újak létrehozása.

Célunk, hogy az ellátásbiztonság a lehető legmagasabb szinten legyen mind az ipari, mind a lakossági ügyfeleknél. Ezt biztosítja a most átadott beruházás is.

Szeretnénk teljeskörűen kiszolgálni az egyre növekvő kapacitásigényeket, ezzel hozzájárulva a magyar beszállító vállalatok és vállalkozások sikereihez is, amivel segítjük a térségben lévő ügyfeleink, továbbá Debrecen és az ország gazdasági fejlődését” – emelte ki Lélfai Koppány, az OPUS GLOBAL Nyrt. vezérigazgatója.

Torda Balázs, az OPUS TITÁSZ Zrt. vezérigazgatója elmondta: „Azt, hogy egy ilyen beruházást ekkora figyelem kísér, nem csak az értéke és műszaki tartalma indokolja. Az alállomás létrejöttét egy olyan igény szülte, ami Debrecen fejlődésének egyik fontos mérföldkövéhez köthető.

A megvalósított műszaki tartalom korszerűségében ahhoz mérhető, amilyen nívót a BMW is képvisel az autóiparban.”

Az áramhálózati beruházás első üteme 2020-ban 50 MVA teljesítmény beépítése volt. A mostani, második ütemben 2x50 MVA (132 kV-on) és további 50 MVA (22 kV-on) teljesítményű létesítményt és a hozzá kapcsolódó távvezetéket valósított meg az OPUS TITÁSZ Zrt. Ez a teljesítmény megfelel egy nagyobb magyarországi város teljes kapacitásigényének.

„Stratégiai jelentőségű az az együttműködés, amely kialakult az elmúlt években a város, a Kormány és az OPUS vállalatcsoport között. Olyan áram- és földgázhálózatot érintő fejlesztések valósultak meg itt, amelyek évtizedekre képesek biztosítani a debreceniek, és az ideérkezett vállalatok szükségleteit. Biztonsággal kijelenthetjük tehát, hogy a város gazdasága és lakossága számára megfelelő mennyiségű energia rendelkezésre áll. Ez a fejlesztés ugyanis elsősorban az Északnyugati Gazdasági Övezet, így többek között a BMW és az ide települő más vállalatok energiaellátását hivatott biztosítani, de közben hozzájárul a város egésze, így a lakosság energiaellátásának biztosításához is. Hiábavaló lenne ugyanis bárminemű gazdasági fellendülés, ha annak eredményei, pozitív hozadékai végső soron nem az itt élőket szolgálnák. Ezért a város és a debreceniek érdekeit ahogy eddig, úgy a jövőben is prioritásként fogjuk kezelni.” – emelte ki Papp László, Debrecen polgármestere.