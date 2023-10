Összefoglaljuk és ajánljuk a HírTV Radar című műsorának mai tartalmát. A 17:30-kor kezdődő riportműsor, ami ezen a linken élőben, de egy órás, késleltetett formában is nézhető, egyébként izgalmas témákkal és megközelítéssel próbál a hétköznapi embereknek segíteni olyan problémák feltárásával és megoldásával, amelyek a nagyközönséget érintik.

A FEGYVER AZ UTOLSÓ MEGOLDÁS - Batka Szabolcs zászlós, 20 esztendős pályafutása során most először használta intézkedés közben fegyverét. A száguldó embercsempészt lövéseivel megállító visegrádi körzeti megbízottnak azóta is eszébe jutnak a hajnali pillanatok.

HÁBORÚ A VILÁGBAN - Jelenleg kétmilliárd ember, a Föld lakosságának negyede él konfliktus sújtotta területeken - jelentette ki António Guterres Ensz főtitkár. Összegyűjtöttük a világban zajló háborús eseményeket, és Nógrádi Györgyöt kérdeztünk az okokról és lehetséges forgatókönyvekről.

MI AZ A HAMASZ? - Szó szerinti fordításban az Iszlám Ellenállás Mozgalma, a gázai palesztinok fő politikai és fegyveres szerveződése. A rövidítés arab nyelvben a bátorság és erő szavakat is jelenti, míg a héber nyelven erőszakot jelent.

AZ A LEGGYORSABB MENTŐ AMI ODA IS ÉR A BETEGHEZ - A megkülönböztető jelzést használó járművek haladását segítő "Adj utat, ments életet" kampány mellett az Országos Mentőszolgálat a saját gépkocsivezetői számára is biztonsági határt húz, a balesetmentes és biztonságos közlekedés érdekében a mentőautók szirénázva is legfeljebb plusz 30 km/órával lépik túl a többi közlekedőre vonatkozó legnagyobb megengedett sebességet.

OKTÓBER A MELLRÁK ELLENI KÜZDELEM HÓNAPJA - 2 évente 15 perc! Mindössze ennyit kell szánniuk az emlőszűrésre jogosult nőknek az idejükből egészségük megóvása érdekében. Hazánkban évente több mint 8000 nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot. A szűréssel a daganatot korán, még a tünetek jelentkezése előtt fel lehet fedezni, ezért kifejezetten fontos a szervezett szűréseken a nagy részvételi arány.

MÁR ÉNEKLÉSSEL IS GYÓGYÍT - Balla Claudia szülei kívánságát teljesítve orvosként dolgozott eddig. Szakvizsgáját és mester diplomáját megszerezve mostantól viszont a zenei karrierjére szeretne összpontosítani. Merthogy gyermekkora ez az igazi álma, 8 évesen már saját dalt írt, most pedig ötödik lemeze jelenik meg.

ÖNKIFEJEZÉS MESÉKEN KERESZTÜL - Hódi Kata mesekönyve, a meséken keresztül juttatja el a gyerekeket az önkifejezés képességéhez, ami által még azok a gyerekek is szóba állnak és mesélnek lelkük legrejtettebb titkairól, akik egyébként zárkózottak a hétköznapokban. Az óvodai meseterápiás foglalkozás és a kis könyv megkönnyíti a szülők dolgát otthon.

GESZTENYE SZEZON - Egy őstermelő, egy növényvédelmi tanácsadó és egy mesterszakács mesélt a gesztenye a felhasználásáról.

180 MILLIÓ FORINT MICHAEL JACKSON KABÁTJÁÉRT? - Önök kiadnának több 10 vagy akár több 100 millió forintot, olyan ruhadarabokra, amelyeket híres sztárok használtak? Londonban egy ilyen aukcióra készülnek, ahol felbukkan majd egy olyan dzseki is, amelyet maga Michael Jackson használt 1984-ben egy üdítőital reklámban.