Bár másfél hét múlva halottak napja lesz, így több százezren keresik majd fel egykori szeretteik síremlékét Budapesten is, mégis elképesztő állapotok uralkodnak a Mártha Imre által felügyelt fővárosi temetőkben. A legújabb hírek szerint a temetők a fakidőlések és leszakadó ágak veszélye miatt élet- és balesetveszélyesek. A milliárdos közművezér persze tavalyi munkájáért is közel nyolcmillió forintos jutalmat kapott, miközben az általa vezetett cégben egyre több a zavaros ügy.

Elképesztő állapotok uralkodnak a Mártha Imre által felügyelt budapesti temetőkben. A Gyurcsány-fióka áldásos tevékenysége miatt az emberek egyre jobban félnek kimenni a sírkertekbe, pedig másfél hét múlva halottak napja lesz.

Nem meglepő, hogy a fővárosi temetőkben borzalmas állapotok vannak, mivel komoly mulasztások, hanyag munkavégzések történhettek a Mártha Imre vezette Budapest Közművek Nonprofit Zrt. (BKM) több projektjénél is. Ezen persze nem is szabad meglepődnünk, ha figyelembe vesszük Karácsonyék bizalmasának eddigi pályafutását. Fontos megemlíteni, hogy Mártha is zsebre tehet közel nyolcmillió forintot prémium gyanánt, mégpedig a tavalyi munkavégzésére tekintettel. A döntés azért különösen érdekes, mert éppen a múlt év végén – októberben – állt le napokra a budapesti szemétszállítás. A Márthához tartozó fővárosi kukások nem tűrték tovább az alacsony munkabérüket, Budapestet pedig napok alatt elöntötte a szemét.

A Magyar Nemzet által megismert, különböző közműcéges megbízásokat vizsgáló belső jelentésekből jóval sötétebb kép rajzolódik ki a Mártha vezette közművekről. Az egyik ilyen eset a fővárosi temetői zöldterület fenntartási munkáival kapcsolatos.

A feladattal a BKM-hez tartozó temetkezési főigazgatóság ugyanis olyan kertészeti céget bízott meg, amely a feladatát nem teljesítette, ugyanakkor a Harmat Kert Kft. hamis teljesítési igazolásait elfogadták és ki is fizették. A baloldali önkormányzatok által előszeretettel alkalmazott cégnek egyébként igazán jól jött a Karácsony-éra, hiszen az elmúlt években csaknem megháromszorozta a bevételét, amely immár közel kétmilliárdosra nőtt.

Visszatérve a megbízáshoz, az ügyben belső vizsgálat is indult, az ezzel összefüggő jelentésben pedig leírták: a temetői zöldfelületek gondozásához és fenntartásához kapcsolódó munkáinak teljesítésigazolása nem a hatályos szabályozás szerint történt, nem vette figyelembe sem a hatályos jogszabályok, sem a belső szabályozások előírásait.

Megállapították azt is, hogy a temetővezetőktől érkezett nem megfelelő munkavégzést rögzítő visszajelzések ellenére az egyik főosztályvezető száz százalékban leigazolta a vállalkozó által végzett munkákat. A semmire a fővárosi vállalat csaknem hetvenmillió forintot fizetett ki. A dokumentumokból pedig kiderül, hogy a felek ezt a kis „bakit" úgy próbálták elfedni, hogy a jogtalanul leigazolt számlák kifizetését „vagyoneltolódásként" tüntették fel.

Újabb levél bizonyítja Mártha alkalmatlanságát

A temetői botrány kapcsán Dódity Gabriella, a Fidesz fővárosi képviselője a közösségi oldalán egy levelet hozott nyilvánosságra, amiben többek között az szerepel, hogy a temetőket a fakidőlések és leszakadó ágak veszélye miatt élet- és balesetveszélyesnek tartom... a fákkal kapcsolatos személyi és vagyoni kárért felelősséget nem vállalok. Mindez összecseng azzal a hírrel, amely szerint a Gyurcsány-fióka Mártha Imre olyan céget bízott meg a zöldfelületek gondozásával, amely a munkát nem megfelelően látta el. A kifizetéshez szükséges teljesítést pedig szabálytalan, kamu dokumentumokkal igazolta - közölte a fideszes képviselő.

Mint arról korábban többször beszámoltunk, máig tisztázatlan a forrása Mártha Imre többmilliárdos vagyonának, amellyel a közműholding vezérigazgatója nem tud elszámolni a törvényes jövedelme alapján. A Gyurcsány-fiókaként is emlegetett vezető közel két évtizede a baloldal holdudvarában mozog, s az előző évtized végén, a Magyar Villamos Művek Zrt. vezetőjeként nyomozás is indult ellene több gyanús ügy miatt, ám végül az eljárást bűncselekmény hiányában megszüntették. A luxus életvitelével és vagyonával előszeretettel hivalkodó Mártha a munkatársait is rendre megbotránkoztatja.

Így alakult a Gyurcsány-fióka pályája

Az is sokat elárul a személyiségéről, hogy mindig a sajtó jelenlétében szervezi az úgynevezett jótékonykodásait. Így például a Blikk hasábjain jelent meg, hogy „a Főtáv új vezére” az FKF felügyelőbizottságának elnökeként kapott fizetését utcaseprők között osztja szét, de az is bekerült az újságokba, amikor 2008-ban az akkor általa vezetett Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM) a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyógyászati klinikáját támogatta. A celebvilágban is megmerítkezett Mártha, amikor néhány éve versenyt úszott Cseh Lászlóval, teherautóval versenyzett egy ralin, s még Kovács „Kokó” Istvánnal is bokszolt. Korábban több hírességgel is partnerkapcsolata volt, köztük a Barátok közt egykori színésznőjével, Balogh Edinával és a Jóban Rosszban sorozatban játszó Szabó Zsófival.

Az is sokat elárul Mártha személyiségéről, hogy egyes szám első személyben írta a bemutatkozó szövegét a „szakmai-közéleti” portálján, amelyet egyébként saját magáról nevezett el.

Bár Mártha az első Orbán-kormány alatt kezdte vezetői pályafutását az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. Energetikai és Infrastruktúra Igazgatóságának a fejeként, a 2000-es évek elejétől már a baloldali kormányok holdudvarában mozgott. Miután igazgatósági tag lett az MVM-nél, több mint nyolc éven keresztül töltött be csúcsvezetői pozíciókat a vállalatnál, 2008 és 2010 között pedig az MVM Csoport vezérigazgatója volt. Bár utóbbi pozíciót 2008 májusában, nem sokkal az SZDSZ kormányból történő kilépése után kapta meg, Gyurcsány Ferenc már az év márciusában bejelentette, hogy leváltja a korábbi vezérigazgató Kocsis Istvánt. A balliberális Népszabadság pedig Mártha méltatásával készítette elő a kinevezését. Abban az időben több MVM körüli gyanús ügy is nyilvánosságra került, s ezek kapcsán Mártha Imrét is érintő büntetőeljárás indult. Bár ez bűncselekmény híján lezárult, Mártha elődjével, Kocsis Istvánnal kapcsolatban viszont továbbra is nyomoznak. A feljelentést ismeretlen tettes ellen tették, ám a megfogalmazások alapján a feljelentő Mártha Imre részéről vélelmezhetett törvénytelenségeket. Így került reflektorfénybe az MVM új gigaszékháza, egy hazai szélerőműpark megvétele és egy szerbiai erőmű-beruházás lefújása.

Szigetváriék cégének is kedvezett

Az MVM vezérigazgatójaként Mártha több millió forintos szerződésekhez juttatta annak a Szigetvári Viktornak a cégét, aki később a Bajnai Gordon-féle Együtt–PM társelnöke lett. Szigetvári 2007-ben alapított cége 2008-ban és 2009-ben kapta az MVM-től a zsíros megbízásokat, összesen bruttó 5,5 millió forint értékben, s a kontraktusokban Mártha szignója állt. Ironikus, hogy a Szigetvári és Társai Kommunikációs Kft. ezekhez az összegekhez épp a paksi atomerőmű bővítése farvizén juthatott, amelyet akkoriban még Mártha is támogatott. Míg Bajnai Gordon kormányzása idején Mártha helyeselte a bővítésre vonatkozó terveket, 2021-ben már a Paks II. leállítását is felvetette, döglöttnek nevezve a projektet. Mártha Imre emellett több más kérdésben is a baloldaléval megegyező álláspontot képvisel. Például 2007-ben, a Gyurcsány-féle megszorítások idején is arra szólította fel az embereket, hogy fogyasszanak kevesebb áramot. – Ha kimegyünk egy helyiségből, kapcsoljuk le a villanyt, a ventilátort, a számítógépet – takarékoskodjunk az árammal –, hangoztatta, azt is sürgetve, hogy reggel és estefelé a lakosság ne kapcsolja be a nagyobb áramfogyasztó berendezéseket. Az az ugyancsak 2007-ből származó elszólása is emlékezetes, amikor az MVM vezéreként a vállalat első központi árveréséről értekezve „Európa legnagyobb villamosenergia-áremeléséről” beszélt, amit később valóban jelentős drágulás követett. Nem meglepő tehát, hogy a 2019-ben baloldalivá vált vezetésű fővárostól is fontos pozíciókat kapott Mártha. Ugyanazon év végén Karácsony Gergely főpolgármester a Főtáv élére nevezte ki, ahonnan tavaly ősszel került az öt vállalatot tömörítő közműholding élére. Eddig az időpontig volt a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságának az elnöke is.

Pénzszóró életvitelével és az őt körülvevő luxussal maga Mártha is rendszeresen eldicsekszik a közösségimédia-oldalán. 2022 februárjában például a floridai nyaralásáról osztott meg képeket, egy hónappal később pedig a Perzsa-öböl menti Abu-Dzabi egyik legdrágább luxusszállodájában szállt meg, ahol egy éjszaka körülbelül 1,2 millió forintba kerül.

A munkatársait is ingerli

A közműholding dolgozói körében is felháborodást keltett az a fotóalbum, amely ugyancsak a Mártha Imrét körülvevő fényűzésről tanúskodik. Az egyik kép alá, amelyen egy jachton tartózkodott egy hölgy társaságában, azt írta a vezérigazgató, hogy: „home office”. Bár nem tudni, hogy a hajó Mártha tulajdona-e, de egy ilyen típusú jacht bérlése nagyjából napi egymillió forintba kerülhet. A képen megfigyelhető órája egy Breitling Super Avenger II típusú szerkezet, amelynek az ára nagyjából 2,5 millió forint lehet. Ráadásul utóbbi a közművezér olcsóbb ketyegői közé tartozik, ugyanis egy másik bejegyzésében egy Hublot Big Bang, Unico King Gold Blue látható a karján, amelyet körülbelül 16 millió forintért lehet megvásárolni. Ezenkívül Mártha előszeretettel posztol képeket a kedvenc lovával is, amelyet Írországból hozatott be, s az Apache-Girl akár 100 millió forintot is érhet a Metropol cikke szerint.

Olyan kép is akadt, amelyen ugyancsak többmilliós jetboarddal pózolt a közgazdász, de a luxustárgyai sora még hosszan folytatható lenne.

Címlapi képünk illusztráció!