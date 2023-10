A Gyurcsány Ferenc vezette baloldal gyakorlatilag eltörölné a múlt héten bejelentett CSOK Pluszt, ha hatalomra kerülnének. A gyurcsányista Szaniszló Sándor és Gyurcsány ifjúsági tagozatának egyik képviselője, Bedő Dávid szerint is rossz a bejelentett program. Mint ismert, jelentős változásokat tartalmaz a múlt szerdán bejelentett CSOK Plusz a korábbi konstrukcióhoz képest, mivel mind a hitelösszeg, mint a törlesztés módja és lehetőségei különböznek. A most bejelentett új lakástámogatási program alapvetően a Babaváró logikáját követi. A gyermeket vállaló házaspárok első lakásának megvásárlásánál érvényes maximum 80 millió forintos, míg a családbővülés miatt nagyobb lakásba költözésre vonatkozó 150 millió forintos értékhatár széles választékot jelent majd a jogosultaknak. Fontos módosítás, hogy egy vállalt gyerek esetén is kérhető hitel, illetve hogy a már megszületett gyerekeket is beleszámítják a gyerekszámba.