Német Tamás főszerkesztő videóban félti a Telex független" működését, ezért adományozásra hívják az olvasókat. Az adományozható összeg 2990, 5990, 14 990 forint lehet.

Már kezdetben is külföldi segítséget kapott

Olyannyira nem független a Telex, hogy már az indulásához is 200 ezer euró támogatást kapott, a cseh Sorosnak is nevezetett Zdeněk Bakala cégétől, az Economia kiadótól. A Telex azzal kommentálta a hírt, hogy ez egy „egyszerű támogatás, amiért semmit nem kértek cserébe tőlünk, és amivel a korrekt, kritikus, kíváncsi újságírást támogatja a cseh kiadóvállalat."

Soros-közeli támogatók

De ha végignézzük a Van másik Kft. beszámolóját, akkor látjuk, hogy a Telex 2021-es évében még ennél érdekesebb támogatók is megjelentek.

Például a Riporterek Határok Nélkül nevű szervezet, amelyről el kell mondani, hogy ők teszik közzé a „Sajtószabadság-indexet", ahol Magyarország rendre leszerepel, pedig nálunk nem gyilkolnak újságírókat. Fontos dolog azonban, hogy egy Soros György alapítványa, az Open Society Foundation által finanszírozott szervezetről van szó.

De a Telex támogatói közt szerepel az Europe Journalism Centre is, amely szervezet háta mögött megtaláljuk az Open Society Foundationt, azaz Soros György alapítványát, de a Project Syndicate és az Adessium nevű Soros-szervezeteket is.

És az Internationales Presse Institut szintén egy olyan szervezet, amelynek támogatói között megtaláljuk nemcsak az Open Society Foundationt, hanem a rossznyelvek szerint az amerikai titkosszolgálat meghosszabbított kezeként működő National Endowment for Democracyt is. Utóbbi szervezetről érdemes megjegyezni, hogy a tavalyi kampányfinanszírozási botrány hátterében, a Nemzeti Információs Központ dokumentumaiban is megjelent. Ahogy egyébként a Partizán finanszírozójaként is.

2022-ben már két cégen keresztül jöttek a külföldi milliók

Ha a 2022-es beszámolójukat átnézzük, azt látjuk, hogy itt is megjelennek Soroshoz közel álló szervezetek.

Így például a Balkan Investigative Reporting Network, amelynek támogatói között megtaláljuk a Magyarországot folyton leminősítő jogvédő civileket, a Freedom House-t, de itt vannak a délszláv államok Open Society-lerakatai is, valamint a fentebb már említett National Endowment for Democracy is.

De szintén külföldi forrásokból gazdálkodik a Telex-támogató Free Press For Eastern Europe, amelyről csak annyit árulnak el, hogy a Cseh Külügyminisztérium Átmeneti Támogatási Programja támogatja, és 8 ország 10 nyelven beszélő médiaszakemberéből áll a csapat.

A tavaly alakult Van Másik Zrt. beszámolójából kiderült, hogy azt is támogatta a Free Press for Eastern Europe nevű civil szervezet.

De ott áll mögöttük a Google és az European Media Platforms európai uniós forrás is. Utóbbi egy 6 millió eurós keretből gazdálkodott.

A Telex-támogató European Climate Foundation mögött olyan gigaalapítványok szerepelnek, mint a 444 kiadóját is finanszírozó amerikai OAK Foundation.

Végül érdemes megemlíteni a Telex Akadémiát is, amelynek finanszírozását az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumának DRL (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor – magyarul: demokrácia, emberi jogok és munkaügyek) hivatala több mint 740 ezer dollárral, majdnem 300 millió forinttal támogatta.