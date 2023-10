Minden követelést, mérföldkövet teljesített és teljesít hazánk azért, hogy megkapja a neki járó uniós forrásokat. Bár Brüsszel újabb és újabb nevetséges kérdésekkel áll elő, már balliberális oldalról is egyre többen ismerik el, hogy az Európai Bizottság kénytelen lesz beadni a derekát és utalni a pénzeket. Európai és magyar baloldali politikusok azonban még rúgkapálóznak, mindenáron próbálják megakadályozni, hogy Magyarország, a magyar vállalkozások, családok, tanárok hozzájussanak a nekik jogosan járó forrásokhoz. Eljött az igazság pillanata: Ursula von der Leyennek most be kell bizonyítania, hogy megvan a magyarok pénze.