Lothar Matthäus tudta folytatni a mérkőzést, sőt ő alakította ki a végeredményt. A 10 emberrel játszó Real szépített Emilio Butragueno góljával, majd a „bikaviadal” további részében újabb 11-est kapott a Bayern (ezt értékesítette Matthäus, beállítva a 4-1-es végeredményt), majd

Mino is kapott egy piros lapot a 72. percben.

A Real 9 emberrel fejezte be ezt a meccset, de ha a játékvezető a szabályoknak megfelelően vezeti a mérkőzést, akkor nem tarthatott volna 90 percig, mert a spanyol csapat létszámának sokkal hamarabb hét alá kellett volna csökkennie. Még az akkori (mondjuk így) „lojális” játékvezetés mellett is, de manapság biztos, hogy nem 20 játékos fejezi be a csatát. A visszavágó előtt senki nem gondolta, hogy eldőlt a továbbjutás.

Abban viszont mindenki biztos volt, hogy Madridban is „vérfürdő” lesz.

Az lett. Ott a németek középhátvédjének, Klaus Augenthalernek kellett a 30. percben az öltözőbe menni, de ott is lehetett volna több kiállítás. A Real 1-0-ra nyert, egy olyan meccsen, mellyel kapcsolatban Lothar Matthäus éppen az őt két héttel korábban majdnem „kivégző” Juanito mondatát elevenítette fel:

A pályán értettem meg Juanito legendás mondatának értelmét: 90 perc a Bernabeuban nagyon hosszú idő. Ehhez annyit tennék hozzá: a magam részéről nem tudok olyan stadionról, ahol lassabban telik az idő az ellenfél számára, mint ott. Minden perc óriási küzdelem volt.

Juanito legendás mondata poszterre írva: a Bernabeuban nagyon hosszú a 90 perc

Fotó: AFP PHOTO / CURTO DE LA TORRE (Photo by CURTO DE LA TORRE / AFP)

A Bayern a második Real elleni párharcából is győztesen jött ki. Ám nem nyerte meg a kupát, ugyanis a döntőben a Porto óriási meglepetésre legyőzte. A Bayern-Real örökmérleg azóta sokat változott. Az eddigi 13 Bayern-Real párharcból egyébként hét a BEK/BL elődöntőjében volt, három a negyeddöntőben, kettő a legjobb 16 között, és csak két mérkőzést vívtak az óriások a csoportkörben.

Az egyenes kieséses fázisban vívott párharcok közül hétből a Real, ötből a Bayern jutott tovább.

Az elmúlt három alkalommal a spanyolok ünnepelhették, hogy kiütötték ősi riválisukat.

A FUTBALLISTA TRAGÉDIÁJA

Az 1987-es müncheni „bikaviadal” után néhány héttel Juanito egy érzelmes levelet írt Matthäusnak. Sőt, a bikaviadalokon a torreádor által használt köpenyt is küldött neki ajándékba — nehéz eldönteni, hogy bocsánatkérésnek, vagy gúnyolódásnak szánta. Soha nem fogjuk megtudni.

A Real szurkolói Juanitora emlékeztetik a Bayern játékosait a 2012-es, madridi BL-elődöntőben

Fotó: AFP / CHRISTOF STACHE (Photo by CHRISTOF STACHE / AFP)

Az ellentmondásos andalúziai focista 1992. áprilisában, sajnálatosan fiatalon, 37 évesen autóbalesetben életét vesztette. Nem ő vezetett, és igazából egy szörnyű véletlen okozta a tragédiát: egy teherautóról hatalmas farönkök zuhantak az útra, a sofőr elkapta a kormányt, nehogy azoknak hajtson, de így beleszaladt a teherautóba.

Juan Gómez González, vagy ahogy az egész világ ismerte, Juanito a jobb első ülésben aludt. Soha nem ébredt fel.