Ez egy jogi garancia, a nekünk adott tájékoztatás szerint a papír el is készült, csak Brüsszelben ilyenkor mindenki szabadságon van, ezért még nem volt, aki aláírja" - mondta a miniszter.

A kormány mindent megtesz azért, hogy a 32 százalékos béremelés január elsejével megvalósuljon, a napokban ezért bocsátotta társadalmi egyeztetésre a béremelés részleteit tartalmazó rendeleteket; ez a bizottsági elvárás is ebben az esetben, derül ki az interjúból.

Ahhoz, hogy a pedagógusok már februárban megkaphassák az emelt béreket, a Belügyminisztériumnak már most meg kellett indítani a folyamatot, mondta Gulyás Gergely. Ebből is látszik, hogy a magyar állam részéről jóhiszeműen járunk el. Reméljük, a Bizottság is állja a szavát - tette hozzá Gulyás Gergely

A kormány célja, hogy a pedagógusok bére elérje az átlagkeresetek 80 százalékát. Ezért 2025-ben egy újabb 20,8 százalékos emelés jön, emelte ki a miniszter, aki arra is emlékeztetett, hogy a baloldal az utolsó pillanatig mindent megtett Brüsszelben azért, hogy a magyar költségvetési törvényben rögzítettnél nagyobb mértékű béremelést megakadályozza. Ez az a baloldal, amely kormányon egyhavi bért vett el a tanároktól.