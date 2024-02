ÁSZ-jelentés: milliókat szórt el a baloldal újságokra és plakátokra

A részletek ismertetése előtt fontos felidézni a kampányfinanszírozási botrány előzményeit. Emlékezetes, hogy a baloldalhoz mintegy négymilliárd forintnyi dollár vándorolt az Egyesült Államokban bejegyzett Action for Democracy (A4D) „civil szervezeten” és egy svájci alapítványon keresztül a 2022-es országgyűlési választások előtt, sőt még azt követően is. Az A4D vezetője Korányi Dávid, Karácsony Gergely korábbi főtanácsadója és Bajnai Gordon korábbi államtitkára. A pénzek jelentős része, 1,8 milliárd forint a baloldal 2022-es miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter által vezetett MMM-hez került, amely különböző szolgáltatások megrendelésével a pénz jelentős részét továbbutalta a Bajnaiékhoz köthető DatAdat-csoportnak. Az csak jóval később derült ki, hogy az Action for Democracy által Magyarországra utalt pénzek legnagyobb része Soros György adománya volt. Az ÁSZ-jelentés további részében egy helyen felbukkan száz darab autómágnes a „Csak felfelé! Április 3.” kampányszlogennel, ami csaknem 800 ezer forintba került.

Újság 79 millió forintért