Dollármédia: titokzatos osztrák szál állhat a Partizán finanszírozása mögött?

Mi lehet ez a rejtélyes osztrák szál, amelybe időről időre belebukkan az ember a Partizán körül? Igaz Katalin az osztrák Raiffeisen bank egyik hazai vezetője adta az indulótőket Gulyáséknak, de érdekes módon a Partizánnal több szálon is összeérő, dollárbaloldal-főszereplő Datadatnak is van osztrák leányvállalata. Arról nem beszélve, hogy a Partizán indulásakor arról is pletykáltak, hogy a dolgozók, az alapítvány helyett egy osztrák cégnek számláztak. Micsoda véletlenek – hívja fel a figyelmet tényfeltáró cikkében a Tűzfalcsoport.

A Partizánt működtető szervezet, a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány (röviden: Partizán Alapítvány) 2020-as beszámolója alapján a YouTube-csatornát Gulyás Mártonnak és társainak csekély 3 millió forintból sikerült összehozni. A hivatalos beszámolóban 0 forint személyi jellegű ráfordítás szerepelt, az alkalmazottak száma is nulla volt.

Persze ez nem hangzik túlságosan hihetően, különösen, hogy az első csoportképeken is közel 20-an szerepeltek. Ami elgondolkodtató pletyka, hogy a Partizán alapításakor az a hír járta, hogy Gulyásék alkalmazottjai egy osztrák cégnek számláznak, magyarán onnan kaphatták a fizetést és nem az alapítványtól – számol be minderről a Tűzfalcsoport. Gulyás a Magyarországot mocskoló svéd filmben

Egy bírósági oldalon szereplő irat alapján a Partizán Alapítvány alapítója egy bizonyos Igaz Katalin, aki felügyelőbizottsági tag a Soros György amerikai milliárdos által támogatott Társaság a Szabadságjogokértnál, igaz, az osztrák Raiffeisen Bank magyarországi fióktelepének audit és felügyelőbizottsági tagja is egy személyben. A bankárhölgy személye azért is lehet érdekes, mivel a Partizán Alapítvány alapítójaként ő szolgáltatta a kezdőtőkét az alapítvány elindulásához. Érdekes tehát, hogy egy osztrák bank hazai vezetője alapította azt az alapítványt, amelynek alkalmazottai a pletykák szerint kezdetekben épp egy osztrák cégnek számláztak.

Márki-Zayék az osztrák DatAdatnak számláztak Bár azt nem tudjuk, hogy igazak-e ezek a pletykák, az azonban biztos, hogy a baloldali kampányfinanszírozási botrányában is tetten érhető az osztrák szál. A 2022-es országgyűlési választási kampányban a magyarországi baloldalnak szánt külföldi pénzeket Action for Democracy (AD) nevű amerikai szervezet gyűjtötte össze, amelyet Karácsony Gergely volt várospolitikai főtanácsadója, egyben Bajnai Gordon korábbi tanácsadója, Korányi Dávid vezet. A Nemzeti Információs Központ (NIK) 2023. június 26-án közzétett jelentése alapján a külföldi – amerikai és feltehetően svájci – pénzek közel fele, majdnem 1,9 milliárd forint került a DatAdat cégcsoporthoz. Ebből 1,4 milliárdot az Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) utalt át a DatAdat-csoporthoz.