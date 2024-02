Ezért kell ma lemondania Varju Lászlónak és Fekete-Győr Andrásnak

A bíróság nemcsak testi sértés, hanem garázdaság és választási csalás miatt is elítélte, mégis Varju Lászlót most áldozatként próbálják a baloldalon bemutatni, ami jól szimbolizálja azt a tényt, hogy a baloldalon a bűnöknek sincs következménye. Varju László már régi harcostársa Gyurcsány Ferencnek, hisz államtitkárként a bukott miniszterelnök kormányában szolgált. Ebben a zárt közegben nincs olyan ítélet, ami következményekkel járna, tagjai még a legnyilvánvalóbb bűntettek esetén is megvédik egymást. Varju László és Fekete-Győr András ügyében nemcsak világos ítélet született az elmúlt időszakban, hanem azt is tudjuk, hogy a két személy, amit tett, azt tudatosan tette, így ebben a helyzetben az lenne a minimum, hogy távoznak a közéletből. A két politikusnak le kellene mondania, mégsem teszik meg.

Mint arról az Origo beszámolt, bűnösnek nyilvánították Varju Lászlót, a Demokratikus Koalíció (DK) parlamenti képviselőjét, testi sértés bűntettében. Az ítélethirdetésen megjelent Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, Gréczy Zsolt, a párt parlamenti képviselője, valamint Rónai Sándor, a DK uniós képviselője. Az ügyész beszéde alatt a teremben lévő DK-s pártaktivisták időnként erőltetett hangos nevetéssel reagáltak a vádbeszédben elhangzottakra. Varju László azt állította: semmilyen fajta bűncselekményt nem követett el. Gyurcsány megfenyegette a bíróságot, de nem járt sikerrel

Arról is beszámoltunk már, hogy Gyurcsány Ferenc megtámadta a bíróságot a Fekete-Győr András elleni ítélet kapcsán, plusz fenyegetőzött, nyíltan nyomást gyakorolt ügyészekre és bírókra azt emlegetve, hogy "néhány nap múlva Varju László ellen ítélethirdetés lesz". Úgy tűnik nem járt sikerrel, ugyanis csütörtökön ítélet született. A baloldal vezére nem először fenyegette meg azokat, akik nem értenek vele egyet. Korábban földönfutóvá tette volna Vidnyánszky Attilát, börtönbe zárta volna a kormány tagjait, de arra is volt példa, hogy egy emberrel üvöltözött az utcán. Parlamenti börtönválogatott

Korábban tehát másodfokon egy év börtönbüntetésre ítélték Fekete-Győr Andrást, a Momentum szánalmas megbukott elnökét. A 2018-as kormányellenes tüntetésen eldobott füstgránát és az azt követő lökdösődés miatt emeltek vádat Fekete-Győr ellen. A büntetést a bíróság két év próbaidőre felfüggesztette. Szarvas Koppány Bendegúz, a párt másik tagja esetében maradt a felfüggesztett szabadságvesztés. Ismert, a két liberális politikus 2018 decemberében az Országház előtt tartott tüntetésen a rendőrökre támadt. A vád szerint Szarvas Koppány Bendegúz a rendezvény alatt meggyújtott egy pirotechnikai eszközt és a Parlament épületét biztosító rendőrök felé dobta amikor még füstölgött. Másnap a két politikus ismét megjelent a Kossuth téren, mindketten meggyújtottak, majd a rendőrök felé dobtak pirotechnikai eszközöket. A Hír TV felidézte, hogy az elsőfokú ítélet felmentette a két momentumos politikust, de az ügyészség súlyosításért fellebbezett. Az ügyészség képviselője kérte, hogy Szarvas Koppány Bendegúzt és Fekete-Győr Andrást is mondja ki bűnösnek a törvényszék csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt, és ítélje őket felfüggesztett szabadságvesztésre. A másodfokú tárgyaláson a Fővárosi Törvényszék ítélete szerint mindkét vádlott hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt bűnös. Fekete-Győr Andrást egy év börtönbüntetésre ítélték, ezt azonban két év próbaidőre felfüggesztette a tanács. Szarvas Koppány Bendegúz esetében a jogi minősítést változtatta meg a törvényszék az elsőfokú végzéssel szemben, így maradt a felfüggesztett szabadságvesztés. Az ítélet nem jogerős,

Fekete-Győr András védőjével együtt már fellebbezett a döntés ellen, így az ítélőtáblán folytatódik az ügy. Fekete-Győr András esetében többen követelték a lemondást a példátlanul súlyos ítélet után. Kocsis Máté: Varju távozzon a közéletből!

Varju László gyurcsányista képviselő elítélése kapcsán a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, hogy a mai nappal haladéktalanul távozzon a közéletből. Mint emlékeztetett: az elmúlt időszakban is volt egy hasonló ítélet Fekete-Győr András kapcsán, és Kocsis azt mondta, hogy ő is távozzon a magyar közéletből. Leszögezte: ez az erőszakosság nem idegen a baloldaltól.

Az alábbi videón visszanézhető, mit tett Varju László az MTVA-székházában! Felelősségvállalás helyett Varju és Fekete-Győr nem csinál mást, csak mártírkodik Ahelyett, hogy Varju László és Fekete-Győr András bocsánatot kérne, és a választói szemébe nézne, képtelen módon a kormányra mutogat, és áldozatpózba helyezkedve próbálja eljátszani a mártír szerepét – mutatott rá a Magyar Nemzetnek adott interjúban ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. A Demokratikus Koalíció (DK) elnökének fenyegetése mellett sem tudott elmenni szó nélkül: szavai szerint az, hogy Gyurcsány nyíltan megfenyegette az igazságszolgáltatásban dolgozó bírákat és ügyészeket, egy angolszász eljárásban minimum a bíróság megsértéséért felelne, de ennél akár súlyosabb következményekkel is szembe kellene néznie. Le kellene mondaniuk A botrányba keveredett két politikus lemondása az országgyűlési képviselői helyről sokak szerint arányos lépés lenne – vélekedett az alkotmányjogász, majd kiemelte: a DK képviselőjének esetében ráadásul a másodfokú ítélet által a választás rendje elleni bűntett és a garázdaság vétsége jogerősen megállapításra került, ami az ő esetében még inkább indokolná a lépést. A baloldalon a bűnöknek sincs következményük Több baloldali párt esetében az tapasztalható, hogy a jogsértő, vagy éppen vállalhatatlan tetteknek nincsenek következményei – hívta fel a figyelmet ifj. Lomnici Zoltán. Hozzáfűzte: másképpen, a baloldalon a bűnöknek sem, a polgári, konzervatív oldalon a hibáknak is van következményük. Gyurcsány Ferenc, Gréczy Zsolt, Niedermüller Péter, László Imre, Gyöngyösi Márton is olyan prominens baloldali pártpolitikusok, akik nem távoztak a politikából, de még a pártjukból sem, holott ezt meg kellett volna tenniük – sorolta az alkotmányjogász. Alkotmányos válság a baloldalon A választókat meglepetésként érhette, hogy Gyurcsány Ferenc a Momentummal való korábbi kisebb-nagyobb konfliktusokat félretéve ugyanúgy beállt Fekete-Győr, mint Varju mögé. A jelenség kapcsán ifj. Lomnici Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy az amerikai nagykövet az elmúlt időszakban többször terelgette, sőt felügyelte a magyar baloldali politikusokat. Az alkotmányjogász szerint ebből tisztán látszik: az ellenzéket esetlegesen irányító külső erők nem tűrik a különutas politikát és a széthúzást, ami pedig a két évvel ezelőttinél súlyosabb választási, alkotmányos és szuverenitási válságot vetít előre a magyar baloldalon. Akit erőszakos bűncselekményért elítélnek, az mondjon le a mandátumáról Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy minden jogkövető ember elvárja, hogy ha egy politikust ilyen súlyos, erőszakos bűncselekmény miatt megbüntetnek, akkor mondjon le a mandátumáról. Ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy elítélték Varju Lászlót, a Demokratikus Koalíció, illetve Fekete-Győr Andrást, a Momentum parlamenti képviselőjét. Hozzátette, hogy nem igazán van egyértelműbb helyzet annál, amikor valakit másodfokon elítélnek, ráadásul erőszakos bűncselekményért. A politikai pályája véget kellene érjen, amikor a bíróság is kimondja róla, hogy rendőrökre támadt, erőszakos és a választás rendje elleni bűncselekményt követett el, megállapítva a képviselő felelősségét” – mondta Rétvári Bence. Hozzátette, hogy az elítélt képviselők politikai közösségének lépnie kellene, és azt mondani, hogy ilyen emberekkel nem vállalnak közösséget. Ezzel azok, akiknek elfogadható, hogy erőszakos bűnözők legyenek vezető politikusok, azt üzenik: elfogadott a politikai célból alkalmazott erőszak, a törvényeket nem kell betartani. A videók alapján kézzelfogható, egyértelmű bizonyítékok vannak a bűncselekményre, a bíróság ezeket figyelembe vette, és ítéletet hozott. A baloldaliak ehhez úgy állnak hozzá, hogy ők politikusok, rájuk a szankciók nem vonatkoznak, nekik nem kell a jogkövetkezményeket vállalniuk, így a parlamenti mandátumokról sem szükséges lemondani – mondta az államtitkár. Elmondása szerint a mostani eset üzenete az, hogy ezentúl minden baloldali politikus a baloldal szerint nyugodtan követhet el erőszakot és választás rendje elleni bűncselekményt. Gyurcsánytól várják a megoldást Az államtitkár elmondta azt is, hogy a Momentum, ami korábban megújulást hirdetett, és azt vallotta, hogy a gyurcsányi időszakhoz képest egy új erőt, szemléletet képvisel a magyar baloldal nyugatos, oxfordi nemzedékeként, most beállt Gyurcsány védőernyője alá. Az egykori Momentum-elnök, Fekete-Győr András a bukott kormányfőtől kért védelmet, miután elítélték köztörvényes bűncselekményért. Ezzel a Momentum azt választotta, hogy a Gyurcsány-párt ifjúsági tagozata lesz, semmilyen új erkölcsi mércét, vagy új politikai kultúrát nem hoztak, csak Gyurcsány védelmét kérik, most már akár büntetőügyben is – mondta Rétvári Bence. Varju László és Fekete-Győr András esetén nemcsak világos ítélet született, hanem azt is tudjuk, hogy a két személy, amit tett, azt tudatosan tette, így ebben a helyzetben az lenne a minimum, hogy távoznak a közéletből. Még ma, a tavaszi ülésszak első napján.