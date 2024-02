Fekete-Győr András egyre nevetségebben menekül

„Minden pirotechnikai eszköznek, így a füstbomba működésének is az az alapja, hogy kemikáliákat alakít égési melléktermékké, így gázt, hőt, fényt vagy hangot, illetve ezek kombinációját hozva létre. A füstbomba által generált füst tartalmaz nem fém- és fém-oxidokat, egyes változatok fémsókat is, amelyek a legtöbbször nem kifejezetten ártalmas anyagok, de előfordulhat olyan eset, hogy súlyosbítják a meglévő légúti problémákat, ha az ezt belélegző ember ilyennel rendelkezik. Esetükben kiválthatnak akut és krónikus mellékhatásokat is. Ezek az eszközök semmi esetre sem szolgálnak arra, hogy másokhoz vágjuk, illetve más személyekre irányítsuk őket. Arról nem is beszélve, hogy egy rendezvényen, a tömegben lehetetlen tartani azt a biztonsági távolságot, amely egy ilyen füstbombánál kötelező lenne.”

Erre konkrét példa is van Magyarországon. Nemrég súlyosan megsérült két nagymágocsi fiatal, akiknek a kezében füstgránát robbant fel. Könnyen megtörténhetett volna, hogy Momentum bukott elnöke által a rendőrökre hajított füstbomba valakit megvakíthatott, vagy akár meg is ölhetett volna.

Így teljesen érthető, hogy Hollik István is feltette a kérdést: Visszavonul-e a közélettől Fekete-Győr András? A Fidesz kommunikációs igazgatója Facebook-bejegyzésében azt írta: Fekete-Győr Andrást hivatalos személy elleni erőszak vádjában bűnösnek találta a bíróság. Adódik a kérdés: vállalja-e a politikai felelősséget, azaz lemond-e parlamenti mandátumáról és visszavonul-e a közélettől?