Magyar Péter hívő emberek elleni őrjöngése csak a kezdet: szerinte a templomi menet tagjai provokálták őt - videó

Magyar Péter a Pesti Srácok munkatársának, Szalai Szilárdnak a kérdésére szót ejtett a putnoki templomi menetnél történt üvöltözésről is, ahol egy ünnepi csoport tagjaival kiabált, miközben azok elhagyták a templomot. Magyar szerint ő csak a putnoki polgármester szavait idézte, amikor guillotine-ozásról értekezett egy templomi menet résztvevőinek, amivel azt akarta érzékeltetni, hogy a városvezetőnek nincs helye a közéletben. Arra kérdésre azonban, hogy ezt miért egy templomi menet során, a résztvevőket is gyalázva kell tenni, hajmeresztő választ adott Magyar, miszerint

ők szándékosan odatették a templomi menetüket és eljöttek előttünk.

Tehát végül is az hibázott, aki oda építette a templomot, ahol éppen Magyar Péterék aláírást gyűjtöttek.

Őrjöngve káromkodott és üvöltözött a templomból épp kijövő emberekkel Magyar Péter

Hogy mer a templomba menni, polgármester úr? Ki való guillotine alá? Mutasson rá! - ezt üvöltözte Putnok Fideszes polgármesterének, Tamás Barnabásnak Magyar Péter, aki egy templomi menet tagjaként elment Magyar összejövetele mellett. Igaz, az agresszív baloldali exférj először azt sem tudta, ki is a polgármester, a helyiektől kérdezte meg, melyikük az. A városvezető nem engedett a provokációnak, ő és a templomi menet szó nélkül átsétált a Magyar által felhergelt emberek között, de az agresszív Magyar nem állt le, folytatta a mocskolódást.

Fenyegetőzött, az előtte elhaladó templomi menetet végig trágár szavakkal becsmérelte.

Remélem újraszentelik majd ezt a templomot, szégyelljék magukat, ki való a guillotine alá polgármester úr? Most legyen bátor! Szégyelljék magukat mind, hogy ilyen embert követnek és templomba mennek.

Bár a tömeg már csitult, Magyar nem hagyta abba az ordibálást.

A jelenetet feltételezhetően Magyar Péter kampánygurui is vállalhatatlannak tartották, ugyanis az nincs fent a Facebook-oldalán.

A Gyurcsány vezette baloldalra annyira jellemző, a hívő embereket elutasító gyűlölet is benne volt Magyar Péter tombolásában. Nem ez az első eset, hogy Magyar Péter nyilvánosan is agresszíven viselkedik. Egyik tüntetésén is erőszakkal fenyegetőzött.